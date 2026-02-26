$!Mantiene Gobierno de Culiacán programa de limpieza y desazolve de arroyos pluviales activo

El programa de limpieza y desazolve de arroyos pluviales en distintos puntos del Municipio se aplica de manera permanente, como parte de las acciones preventivas ante la próxima temporada de lluvias 2026, anunció el Ayuntamiento de Culiacán. Este programa, que se realiza a través de la Dirección de Sistemas de Drenajes Pluviales y la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, sigue avanzando de manera firme.





Durante la jornada más reciente, las cuadrillas de trabajo intervinieron el arroyo de Bellavista, donde se atendieron aproximadamente mil 700 metros lineales mediante labores de retiro de azolve, basura y material que obstruía el cauce natural del agua. Estas acciones forman parte del mantenimiento preventivo que busca garantizar un flujo adecuado y reducir riesgos de inundaciones en zonas aledañas.







Asimismo, se mantienen trabajos en el arroyo Lázaro Cárdenas, ubicado en el sector Huizaches, así como en el arroyo de la colonia 21 de Marzo. En estos puntos, el personal operativo llevó a cabo el retiro de vegetación, maleza y distintos tipos de obstrucciones, contribuyendo a mejorar las condiciones hidráulicas de estos afluentes.



