Mantiene Gobierno de Culiacán reuniones con empresarios para conseguir paz, asegura Alcaldesa

El Gobierno Municipal mantiene reuniones con representantes del sector empresarial con el objetivo de construir condiciones que contribuyan a recuperar la paz, aseguró la Presidenta Municipal interina de Culiacán, Ana Miriam Ramos Villarreal este miércoles.

Durante la entrega de apoyos económicos a emprendedoras de Culiacán en la colonia Tierra Blanca, informó que recientemente se llevó a cabo un encuentro en el que participaron empresarios, personal de la Secretaría de Desarrollo Económico Municipal, encabezada por su titular Janet Tostado Noriega, así como representantes de la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Marina.

Explicó que estas mesas forman parte de una estrategia de coordinación entre los distintos órdenes de gobierno y el sector productivo para atender las necesidades planteadas por los empresarios y fortalecer las condiciones de seguridad en la capital sinaloense.

“Nosotros como gobierno tenemos estas reuniones con ellos que hace poco estuvo precisamente la Secretaría de Desarrollo Económico, la maestra Janet Tostado estuvo parte de la Secretaría de Seguridad Pública, estuvo Sedena, estuvo Marina con ellos, entonces tenemos esta coordinación también con estos grupos de empresarios en búsqueda, lo repito de esta pues de conseguir una ciudad con paz”, afirmó.

Ramos Villarreal indicó que durante las reuniones los empresarios han presentado diversas propuestas, las cuales actualmente son revisadas por las autoridades.

Al ser cuestionada sobre la posibilidad de otorgar apoyos como descuentos, condonaciones o prórrogas en impuestos, señaló que estos planteamientos continúan analizándose de manera conjunta con el Gobierno del Estado y las instancias federales que participan en el trabajo interinstitucional.

“Ahorita están en pláticas con ellos, ellos propusieron en esta mesa ciertas cuestiones que igual se están viendo también en conjunto con gobierno del Estado, con repito con Marina, con Sedena, con todo este grupo interinstitucional que salimos a trabajar todos los días”, apuntó.

Desde septiembre de 2024, Sinaloa han registrado una escalada de violencia derivada de una pugna del Cartel de Sinaloa que ha impactado la actividad económica, provocando cierres temporales de negocios, reducción de horarios y una disminución en la afluencia de clientes en distintos sectores comerciales.