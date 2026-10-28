Mantiene PAN negociaciones con oposición para construir alianza en Sinaloa para elección del 2027

El Partido Acción Nacional en Sinaloa mantiene conversaciones con fuerzas políticas de oposición para construir un frente común de cara al proceso electoral del 2027.

Wendy Barajas Cortés, presidenta del partido en el Estado, aseguró que buscan sumar a quienes estén dispuestos a impulsar un cambio de Gobierno en la entidad.

“Estamos en el tema de negociaciones, estamos en el tema de sumarnos, de invitar a todos los partidos políticos de oposición, hacer un gran frente común y a dar la batalla hacia afuera”, afirmó.

Confirmó que existen pláticas con el Partido Revolucionario Institucional y con Movimiento Ciudadano, a cuyo dirigente Sergio “Pío” Esquer ha buscado personalmente.

“Sí, yo he buscado a Sergio de manera personal, he platicado con él”, dijo.

La dirigente panista afirmó que las conversaciones avanzan positivamente y trabajan conforme al calendario establecido.

“No vamos tarde, los de frente van adelantados, están haciendo campañas anticipadas ilegales. Nosotros vamos de acuerdo a los tiempos electorales, al calendario electoral, por supuesto, estamos avanzando en estos acuerdos”.

Sobre las candidaturas, Barajas Cortés afirmó que el PAN cuenta con perfiles que han manifestado su interés en participar, entre ellos personas con experiencia y reconocimiento público.

Sin embargo, no anunció un nombre para competir por la Gubernatura.

Explicó que, después de que el dirigente nacional del partido planteara la posibilidad de competir sin alianzas, la dirigencia estatal comenzó a trabajar en los 20 municipios de Sinaloa para identificar cuadros y posibles candidaturas.

La presidenta estatal también llamó a la ciudadanía a reflexionar sobre la situación del Estado y la necesidad de un cambio de Gobierno, aunque aclaró que todavía no se encuentran en una etapa para solicitar el voto.

“Nosotros tenemos claro en Acción Nacional lo que debemos hacer para poder salir con un gran frente común y sacar a Morena de este gobierno”, afirmó.