Mantiene Semujeres acompañamiento a familia de Grecia tras hechos en Escuinapa: Ana Chiquete

Respecto al caso de la menor de 14 años Gracia Guadalupe, quien falleció junto a su tío en el municipio de Escuinapa, la Secretaria de las Mujeres de Sinaloa, Ana Francis Chiquete Elizalde, informó que ya se tuvo un acercamiento con la familia para brindar el acompañamiento y los apoyos necesarios.

Explicó que, a través de distintas instancias de Gobierno, entre ellas la Secretaría de las Mujeres y la Subsecretaría de Derechos Humanos, se ha mantenido coordinación para dar seguimiento al caso y atender las necesidades que puedan surgir para los familiares.

“Desde la Secretaría de las Mujeres, a través de los Centros de Justicia, estuvimos en coordinación para la atención con la Subsecretaría de Derechos Humanos y la Comisión de Atención a Víctimas. Estuvo presente también la Fiscalía; fue instrucción de la Gobernadora, Yeraldine Bonilla. Estuvimos dando seguimiento y vamos a ofrecer representación jurídica para el caso”, expresó.

Comentó además que la Gobernadora de Sinaloa, Yeraldine Bonilla Valverde, sostuvo una conversación con Yessica, la tía de la menor, quien en ese hecho resultó lesionada y actualmente se encuentra estable.

Agregó que también se le ha ofrecido el apoyo necesario por parte del Gobierno del Estado.

“Ha estado estable, incluso ella pudo saludar a la Gobernadora, pudieron platicar y esperamos que así siga, que continúe mejorando su estado de salud”.

Desde la Secretaría de las Mujeres, Chiquete Elizalde lamentó lo ocurrido y aseguró que la dependencia permanecerá atenta a la evolución del caso y a las necesidades de la familia afectada.