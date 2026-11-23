Las actividades escolares se mantendrán de manera presencial este martes 24 de noviembre en los municipios de Guasave y Sinaloa, informó la Secretaría de Educación Pública y Cultura (SEPyC), luego de los hechos de violencia registrados durante la noche del viernes en esa región.
A través de un comunicado, la dependencia estatal señaló que las condiciones de seguridad se han restablecido, por lo que las escuelas de ambos municipios continuarán con sus actividades habituales.
La jornada de violencia comenzó la tarde-noche del viernes 20 de noviembre, cuando se reportaron detonaciones de arma de fuego en las inmediaciones de Guasavito y Callejones de Guasavito, en el municipio de Guasave.
La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa confirmó que se registró una agresión contra personal federal, por lo que elementos del Grupo Interinstitucional desplegaron un operativo de seguridad.
Durante los hechos también se reportaron enfrentamientos armados en distintos sectores de Guasave, presencia de helicópteros federales y vehículos incendiados, además de bloqueos en tramos de la carretera Internacional México 15 y la autopista Benito Juárez, conocida como La Costera.
La situación provocó que autoridades solicitaran a la población permanecer resguardada en sus domicilios y evitar circular por las vialidades afectadas.
La violencia también alcanzó el ámbito deportivo, pues el encuentro entre Algodoneros de Guasave y Venados de Mazatlán, que se disputaba en el estadio Kuroda Park, fue suspendido durante la tercera entrada ante las detonaciones de arma de fuego.
Además, se reportaron hechos de inseguridad en el municipio de Sinaloa, particularmente en la zona de Estación Bamoa, de acuerdo con reportes periodísticos.
Hasta el momento, la información difundida por la SEPyC no detalla las acciones de seguridad realizadas para restablecer las condiciones en ambos municipios; únicamente confirma que las actividades escolares continuarán de manera presencial.