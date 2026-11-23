Las actividades escolares se mantendrán de manera presencial este martes 24 de noviembre en los municipios de Guasave y Sinaloa, informó la Secretaría de Educación Pública y Cultura (SEPyC), luego de los hechos de violencia registrados durante la noche del viernes en esa región.

A través de un comunicado, la dependencia estatal señaló que las condiciones de seguridad se han restablecido, por lo que las escuelas de ambos municipios continuarán con sus actividades habituales.

La jornada de violencia comenzó la tarde-noche del viernes 20 de noviembre, cuando se reportaron detonaciones de arma de fuego en las inmediaciones de Guasavito y Callejones de Guasavito, en el municipio de Guasave.

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa confirmó que se registró una agresión contra personal federal, por lo que elementos del Grupo Interinstitucional desplegaron un operativo de seguridad.