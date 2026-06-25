$!Mantiene Sinaloa primer lugar en feminicidios en el País; Culiacán municipio con más casos

Sinaloa volvió a encabezar la estadística nacional de feminicidios al corte de mayo de 2026, al registrar 39 víctimas, de acuerdo con el informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Se trata del tercer informe mensual consecutivo en el que el Estado ocupa el primer lugar, luego de liderar también los cortes de enero-marzo y enero-abril.

Entre enero y mayo de este año se contabilizaron 267 víctimas de feminicidio en el País. De ese total, Sinaloa concentró 39 casos, equivalente al 12.7 por ciento del total nacional. Le siguen Ciudad de México y Estado de México, con 20 víctimas cada uno, y Chiapas, con 18.

Las cuatro entidades con mayor incidencia concentraron 92 víctimas, es decir, el 34.5 por ciento del total nacional registrado durante los primeros cinco meses de 2026.



Tasa de feminicidios

Sinaloa también ocupó el primer lugar en la tasa de víctimas de feminicidio por cada 100 mil mujeres, con 2.10. En segundo lugar se ubica Morelos, con una tasa de 1.31 y 14 víctimas, mientras que Baja California Sur ocupa el tercer sitio con 0.84 y cuatro víctimas. La tasa nacional es de 0.39.

En cuanto a la edad de las víctimas en Sinaloa, el informe refiere que 11 tenían entre 18 y 29 años; 19 se encontraban en el rango de 30 a 59 años; tres eran mayores de 60 años y en un caso no se especificó la edad.



Culiacán también encabeza cifras de feminicidios

A nivel municipal, Culiacán encabeza el País con 24 carpetas de investigación por feminicidio, seguido de Reynosa, Tamaulipas, con nueve; Benito Juárez, Quintana Roo, con cinco, y Venustiano Carranza, Ciudad de México, también con cinco.

El reporte precisa que el 36.5 por ciento de los delitos de feminicidio del País se concentra en 20 municipios, entre ellos Culiacán, que por sí solo representa el 9.4 por ciento del total nacional.