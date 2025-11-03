$!Mantiene Unidad DIF su jornada permanente de esterilización gratuita en El Vallado

Como parte de las acciones municipales para el control responsable de la población canina y felina, la Unidad de Protección de Animales de Culiacán relanzó su invitación a la ciudadanía para aprovechar la Jornada Permanente de Esterilización Gratuita, que se realiza en la Unidad DIF de la colonia El Vallado.
Este programa, dirigido únicamente a perros y gatos criollos, machos o hembras, de entre 5 meses y 8 años de edad y que se encuentren en buenas condiciones de salud, no incluyen a animales de raza ni braquicéfalos (como pug, bulldog o boxer).
Para acudir, los únicos requisitos son acudir con ayuno de 12 horas, llevar una toalla o cobija limpia, y presentar a las mascotas bañadas, sin pulgas ni garrapatas. Los perros deben ir con correa, y los gatos dentro de jaula, caja o funda, ya que la anestesia se aplica dentro del quirófano móvil para evitar fugas.
“Por motivos de seguridad, no se operan hembras lactantes, recién paridas ni en celo, y se recomienda portar collar isabelino (cono), aunque no es obligatorio”, dice el boletín del DIF Culiacán.
El tiempo de espera aproximado es de tres a cuatro horas, con capacidad para 35 animales por día, sin necesidad de cita previa. Al término del procedimiento se entrega medicamento postoperatorio sin costo.
“La campaña es totalmente gratuita y representa una oportunidad para que los dueños contribuyan al bienestar de sus mascotas y a la reducción del abandono animal en la ciudad”, agrega.
Para más información, se pueden consultar las redes oficiales de la Unidad de Protección de Animales Culiacán en Facebook e Instagram (@proteccionanimalculiacan) o comunicarse al teléfono (667) 758 0101, ext. 1168.