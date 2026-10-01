Mantienen albergue para 52 personas por afectaciones del mar de fondo

Un total de 52 personas permanecen en un albergue habilitado en la comunidad de El Colorado, en Ahome, mientras continúa la atención a las localidades afectadas por inundaciones derivadas del mar de fondo, informó la Gobernadora de Sinaloa Graciela Domínguez Nava.

Señaló que el albergue continúa abierto y que las autoridades mantienen la atención a las familias afectadas.

“En este momento les comento que sigue abierto un albergue en la comunidad El Colorado. Son 52 personas las que se mantienen y se siguen atendiendo”, informó.

Agregó que también se brinda atención en Yameto, en Navolato, donde trabajan de manera coordinada la Secretaría de Marina, Guardia Nacional, Protección Civil, Gobierno estatal y organizaciones de la sociedad civil.

De acuerdo con Domínguez Nava, entre los apoyos entregados se encuentran principalmente despensas, debido a las condiciones que enfrentan actualmente las familias afectadas.

“De todo, principalmente despensas por la circunstancia en la que están ahorita”, señaló.

La Gobernadora indicó que el monitoreo de las comunidades continúa y que, dependiendo de cómo evolucione la situación, se determinará si será necesario entregar otro tipo de apoyos.