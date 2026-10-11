Mantienen alerta amarilla en el sur de Sinaloa por acercamiento de ciclón tropical

El sur de Sinaloa se mantiene en alerta amarilla, equivalente a peligro medio, ante el acercamiento de un ciclón tropical en el Océano Pacífico, de acuerdo con el Boletín número 13 del Sistema de Alerta Temprana para Ciclones Tropicales (SIAT-CT), emitido este domingo 11 de octubre.

El aviso, con vigencia de las 13:00 a las 19:00 horas, contempla lluvias muy fuertes de entre 50 y 75 milímetros, vientos de 50 a 70 kilómetros por hora, con rachas de hasta 80 a 90 kilómetros por hora, y oleaje de entre 3 y 5 metros de altura.

La alerta amarilla comprende los municipios de Concordia, Escuinapa, Mazatlán y Rosario, en la región sur del estado.

En la región centro-sur, que incluye Cosalá, Elota y San Ignacio, se mantiene la alerta verde, mientras que Culiacán y Navolato permanecen en alerta azul.

Ante el nivel de peligro medio, las autoridades deben preparar posibles refugios temporales, mientras que la población debe identificar el refugio más cercano y la ruta para llegar a él en caso de ser necesario.

Para las zonas en alerta verde, las autoridades deben revisar sus directorios de comunicación y los inventarios de recursos humanos y materiales. A los habitantes se les recomienda limpiar azoteas, desagües, canales y coladeras.

En los municipios bajo alerta azul, las autoridades deben activar sus procedimientos internos de comunicación, mientras que la población debe mantenerse atenta a las actualizaciones meteorológicas.

El SIAT-CT estableció estos niveles de alertamiento de acuerdo con la región geográfica y las condiciones previstas ante el acercamiento del sistema tropical.