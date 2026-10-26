$!Mantienen búsqueda del sacerdote Clemente Morales; Seguridad está en contacto con el Obispo

El Gobierno de Sinaloa mantiene comunicación con las autoridades eclesiásticas y participa en el seguimiento a la desaparición del Padre Clemente Morales Topete, informó la Gobernadora Graciela Domínguez Nava.

Indicó que el equipo de seguridad le ha informado que continúan las labores de búsqueda, mientras que la Fiscalía General del Estado recibió la denuncia y realiza las investigaciones correspondientes.

“La información que ha dado el equipo, el de seguridad, es que están en la búsqueda. Se mantiene comunicación con las autoridades eclesiásticas también en el seguimiento a esto”, declaró.