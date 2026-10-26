$!Mantienen búsqueda del sacerdote Clemente Morales; Seguridad está en contacto con el Obispo

El Gobierno de Sinaloa mantiene comunicación con las autoridades eclesiásticas y participa en el seguimiento a la desaparición del Padre Clemente Morales Topete, informó la Gobernadora Graciela Domínguez Nava.
Indicó que el equipo de seguridad le ha informado que continúan las labores de búsqueda, mientras que la Fiscalía General del Estado recibió la denuncia y realiza las investigaciones correspondientes.
“La información que ha dado el equipo, el de seguridad, es que están en la búsqueda. Se mantiene comunicación con las autoridades eclesiásticas también en el seguimiento a esto”, declaró.
Cuestionada sobre si había hablado directamente con el Obispo de Culiacán, Jesús José Herrera Quiñónez, Domínguez Nava respondió que el enlace se mantiene a través del Secretario de Seguridad Pública, quien se comunica directamente con el representante de la Iglesia.
“Tenemos como enlace con el Obispo para todo esto en este momento el Secretario de Seguridad Pública, se está en comunicación con él directamente a nuestro nombre”, explicó.
Sobre los avances de la investigación, la Gobernadora señaló que no contaba con información adicional para dar detalles del caso.
“No sabría yo dar detalles, es apenas ellos que están haciendo la revisión, todo el equipo”, expresó.
La desaparición del sacerdote Clemente Morales Topete fue denunciada por autoridades eclesiásticas, que han solicitado apoyo y solidaridad para dar con su paradero.