CULIACÁN._ En Sinaloa, el Sistema Estatal de Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes mantiene una campaña permanente para prevenir el reclutamiento de infantes y adolescentes por parte de la delincuencia, informó Nuria Alejandra González Elizalde.

El programa explica que las formas en las que el crimen organizado utiliza a este sector de la sociedad es la trata de personas, secuestro, adiestramiento con armas, robo, extorsiones, cobro de derecho de piso y para vigilar, alertar y espiar a policías, militares o adversarios de la delincuencia, así como comercios y domicilios.

La Secretaria Ejecutiva del Sipinna señaló que la campaña va dirigida hacia niños, niñas y adolescentes en conjunto con los padres y madres, para identificar las señales de alerta del reclutamiento.

“Va dirigida a niños, niñas y adolescentes sobre el tema del reclutamiento por parte de la delincuencia o del crimen y ahí hablamos de varias alertas en las que los papás, mamás o cuidadores y los propios niños tendrían que identificar. Cuándo identificar una situación de riesgo para no ser reclutados, para no ser captados, para no ser tentados por la delincuencia”, indicó.

Algunas alarmas son las amenazas, extorsiones, promesas de protección, poder y una vida mejor, ofrecimiento de drogas a cambio de trabajar para ellos, buena paga, relaciones románticas o secuestro.

Explicó que el tema del reclutamiento por parte de la delincuencia organizada no es un tema exclusivo de Sinaloa, sin embargo, existe, y los más vulnerables son las infancias y adolescentes.

“Una de las problemáticas que desafortunadamente viven las niñas, niños y adolescentes no de Sinaloa, no de México, sino del mundo pues es justamente la posibilidad de ser reclutados por el crimen.”

Los mecanismos de protección que se proponen son la comunicación con familiares, notificar a padres y madres sobre dónde están y con quién; no aceptar regalos y ofertas y evitar el alcohol y las drogas.

“(La campaña trata de) identificar esas señales de alerta, a qué debemos estar atentos para no ser reclutados o no ser tentados por el crimen, porque finalmente convivimos a veces con ello, y quienes están más expuestos o más vulnerables pues justamente son las niñas, niños y adolescentes”, explicó González Elizalde.