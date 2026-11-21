Pese a la situación de violencia y los cierres de vialidades registrados este sábado en la región norte de Sinaloa, las corridas de autobuses desde Culiacán y Mazatlán hacia esa zona del estado se mantuvieron.

Desde ambas ciudades se reportó que el flujo de unidades de transporte foráneo no se detuvo, por lo que los servicios continuaron operando hacia los destinos del norte de la entidad, a pesar de las complicaciones de movilidad derivadas de los hechos de seguridad.