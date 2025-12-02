Mantienen diputados de Comisión de Hacienda tabla de años anteriores para aplicar al Impuesto Predial

Diputados de la Comisión de Hacienda Pública y Administración del Congreso del Estado de Sinaloa aprobaron dictámenes de los Valores Unitarios del Suelo y Construcciones para los 20 municipios del estado con la misma tabla que años anteriores.

Es decir, el Impuesto Predial que se aplicará para 2026 se determinará con variaciones entre el 2.5 y el 4 por ciento, dependiendo del valor de los bienes inmuebles.

De acuerdo a lo aprobado, a los bienes inmuebles cuyo valor sea menor de un millón de pesos, se les aplicará una tasa del 2.5 por ciento; a los que su valor oscile entre un millón y tres millones, la tasa será del 3.0 por ciento, y cuando el valor supere los tres millones la tasa será del 4 por ciento.

En la reunión, el presidente de la Comisión, diputado Ambrocio Chávez Chávez, aclaró que estas tablas son las que se han venido aplicando en los últimos años.

De igual manera, explicó que en los casos en que haya compra-venta de terrenos y proceda el traslado de dominio, los municipios tienen la facultad de aplicar una Tasa diferente al Impuesto Predial, pero únicamente en estos casos, ya que si no hay compra-venta, se aplican los porcentajes señalados.

Participaron en la reunión de la Comisión los diputados y diputadas Ambrocio Chávez Chávez, Bernardino Antelo Esper, Víctor Antonio Corrales Burgueño, Erika Rubí Martínez Rodríguez y Rita Fierro Reyes, presidente, secretario y vocales, respectivamente.