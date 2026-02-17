Mantienen fumigaciones por proliferación de mosquitos en Culiacán, informa Alcalde

Ante los reportes ciudadanos por la proliferación de mosquitos en distintos sectores de Culiacán, el Presidente Municipal Juan de Dios Gámez Mendívil informó que el Ayuntamiento mantiene labores de fumigación y coordinación con la Secretaría de Salud estatal para atender la situación.

El Alcalde explicó que el aumento en la presencia del insecto está relacionado con lluvias registradas entre finales de enero e inicios de febrero, las cuales provocaron acumulación de agua en drenes y canales.

“Fumigando, estamos trabajando. De todas maneras tenemos identificado el tema de los drenes, de los canales ahora para finales de enero y una parte de o inicios de febrero. Vimos que hubo unas lluvias ahí medio extrañas que no alcanzó a correr el agua, pero que sí se estancó. Entonces, eso nos generó el tema de los moscos”, declaró.

Detalló que las zonas cercanas a cuerpos de agua y drenajes han presentado mayor incidencia, particularmente en sectores como Valle Alto, Villas del Río, La Conquista y áreas próximas al sector 5 de Febrero.

El Alcalde señaló que el Gobierno Municipal ha sostenido comunicación con autoridades de Salud para determinar el tipo de mosquito detectado en la ciudad y establecer las acciones correspondientes.

“Hemos estado platicando con la Salud del Estado. Lo que nos dicen es que no es un mosco del dengue, pero que sí es un mosco que tenemos que erradicar”, indicó.

Respecto a la disponibilidad de recursos para enfrentar la problemática, aseguró que las acciones no están limitadas por presupuesto y que se cuenta con herramientas y mecanismos para atender los reportes.

“No pasa por un tema presupuestal. Como les digo, lo estamos trabajando, nos ayuda mucho conocer también el reporte ciudadano. Tenemos mecanismos o métodos y herramientas para estos efectos y también ustedes como medio de comunicación si levantan algún reporte o algo, pues también nos ayuda mucho. Sobre todo el sectores de Valle Alto, Villas del Río, La Conquista está, toda esta parte que está cerca de los drenajes allá para el lado también de la 5 de febrero”, expresó.

El Ayuntamiento exhortó a la población a reportar acumulaciones de agua y puntos con alta presencia de mosquitos para reforzar las brigadas de fumigación, mientras continúan los trabajos en drenes y canales para evitar nuevos estancamientos.