Mantienen operativo por marejadas en comunidades costeras de Navolato

El Gobierno de Navolato mantiene un operativo de atención en las comunidades costeras de Navolato afectadas por el incremento del nivel del mar y el fuerte oleaje asociado a las condiciones meteorológicas provocadas por el Huracán Polo.

Las autoridades reportaron afectaciones por el ingreso de agua en viviendas, calles y caminos de Altata, Dautillos, El Tetuán, Las Aguamitas y Yameto, donde se realizan recorridos de supervisión y labores de auxilio.

En Yameto, brigadas mantienen labores de vigilancia para evaluar las condiciones de la zona y determinar las necesidades de sus habitantes, mientras que en Las Aguamitas permanecen corporaciones de seguridad y rescate, además de apoyo de cocina comunitaria y atención médica para las familias afectadas.

En Altata fue habilitada como refugio temporal la escuela primaria ubicada frente a la sindicatura, para recibir a las personas que requieran trasladarse de manera preventiva debido a las condiciones que prevalecen en la zona.

El Sistema DIF Navolato participa con la distribución de alimentos, despensas, agua y artículos de primera necesidad, con prioridad para niñas, niños, personas adultas mayores y población en situación de vulnerabilidad.

En el operativo participan Protección Civil, DIF Navolato, Protección Civil estatal, Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Capitanía de Puerto y corporaciones de Seguridad Pública.

De acuerdo con los recorridos realizados por las autoridades, el nivel del agua comenzó a descender en algunos sectores de la zona costera, aunque se mantiene la vigilancia ante la posibilidad de nuevas marejadas y lluvias.

Las autoridades municipales exhortaron a la población a evitar transitar por calles y caminos inundados, mantenerse atenta a las indicaciones de Protección Civil y reportar cualquier emergencia al 911.