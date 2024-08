“A mí me parece que los ojos tendrían que mirar no solo al Poder Judicial de la Federación porque no somos los únicos integrantes de la justicia también este habría que integrar a los Poderes Judiciales de los estados y a los órganos que procuran justicia que me parece que son parte también integrante del problema y que en esta pretendida reforma me parece que no se está considerando a esas situaciones que también deben de formar parte también de la de la solución.”

Ricardo Monreal, próximo coordinador de los diputados de Morena en la LXVI Legislatura que se instala el 1 de septiembre dio a conocer que dicha reforma podría discutirse ese mismo día.

Uno de los puntos a discutir, mencionó la Jueza Fernanda Goretti Ávila es la elección por voto popular, ya que esta no garantiza que se erradicará la corrupción de la se les señala.

“Yo solamente quiero llamar a la ciudadanía en general a prestar oídos y ojos porque las personas trabajadoras del Poder Judicial no somos personas corruptas somos personas que estudiamos desde el primer día que pisamos el Poder Judicial de la Federación y durante toda nuestra estancia”, agregó.

En ese sentido, destacó que sería negativo para la procuración de justicia que no se priorice la experiencia y actualización constante que los juzgadores y magistrados perfeccionan día tras día.

“Que haya una escucha para sobre la base que tenemos ya de 30 años atrás hacia la fecha es especialización y de la que año con año sea perfeccionado a través de concursos y reformas incluso al interior del Poder Judicial previamente hechas es pues rescatar todas esas cuestiones”, expresó.