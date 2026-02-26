Mantienen viva tradición de las ‘Tardes de Danzón’ en el centro de Culiacán

La música, el baile y la convivencia se hicieron presentes durante las ya tradicionales Tardes de Danzón, realizadas en el quiosco de la Plazuela Álvaro Obregón, en el Centro de la ciudad.

Parejas y asistentes de todas las edades se dieron cita para disfrutar de una agradable jornada amenizada por destacadas orquestas, que pusieron a bailar a los presentes al ritmo del danzón.

Hacia el cierre del evento, se ofreció un repertorio más dinámico con géneros como la salsa y otros ritmos tropicales.

El ambiente festivo permitió que las y los asistentes no solo disfrutaran del baile, sino también de un espacio de sana convivencia, fortaleciendo las tradiciones culturales y el uso de los espacios públicos.

El Instituto Municipal de Cultura Culiacán destaca que este tipo de actividades forman parte de la agenda permanente para acercar el arte y la cultura a la población, promoviendo espacios accesibles para el disfrute de todas y todos.