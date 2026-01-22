$!Manuel Ramiro Salcedo asume la dirigencia de la asociación de Asesores Inmobiliarios de Sinaloa

La asociación de Asesores Inmobiliarios de Sinaloa tomó protesta de su nueva dirigencia para el periodo 2026, en la que Manuel Ramiro Salcedo asumió la presidencia en sustitución de Julio César Ruiz Meza.
En su primer mensaje como presidente, Ramiro Salcedo señaló que inicia una “nueva era” para la asociación, que ya no solo busca agrupar a los mejores asesores inmobiliarios del estado, sino convertirse en un espacio de formación integral.
Para ello, anunció que su gestión se sustentará en tres pilares: el fortalecimiento profesional, el desarrollo humano y la integración entre los socios.
“La profesionalización es nuestro aditivo más valioso. Para ello, nuestros programas de capacitación, no solo en ventas y mercadotecnia, sino en la tendencia de vanguardia que define el mercado”, aseguró.
En materia profesional, Salcedo destacó la importancia de la capacitación continua, la adopción de tecnología y la vinculación internacional, al señalar que tendencias como la digitalización, la realidad virtual y los contratos inteligentes ya son parte del presente del sector inmobiliario.
También reconoció el crecimiento del mercado a nivel nacional y los retos específicos que enfrenta Sinaloa, particularmente en Culiacán, donde la incertidumbre y la contracción de contratos impactaron la vivienda residencial, aunque la vivienda social y media ha mantenido cierto dinamismo.
“En la capital, el mercado de la viviendas sufrió un impulso fuerte. Para finales de 2024 y principios de 2025, la venta de casas se desplomó significativamente debido a la incertidumbre y la cautela de los compradores”.
“Para el cuarto trimestre, hemos observado muy escasa compra de vivienda residencial a excepción de sectores como La Primavera, en donde ahí, en los últimos datos del Implan que nos ofrecieron creció 400 por ciento, en los últimos 15 años. La vivienda social y media ha mantenido cierto dinamismo a partir del segundo trimestre del 2025”.
Respecto a otros municipios, mencionó el auge de la vivienda vertical en Mazatlán, con incrementos de plusvalía de hasta 18 por ciento en zonas estratégicas, así como los desafíos de acceso a vivienda tradicional y el encarecimiento del costo promedio de las casas, que ronda los 1.8 millones de pesos.
Julio César Ruiz Meza, presidente saliente, hizo un balance de su gestión 2024-2026, en medio de un entorno de inseguridad que afectó directamente la actividad económica y el mercado inmobiliario.
No obstante, destacó la capacidad de adaptación de la asociación y aseguró que, hacia el último trimestre de 2025, el mercado comenzó a mostrar signos de recuperación.
Entre los principales logros de su administración, Ruiz Meza mencionó la consolidación de una cultura de colaboración entre socios, el fortalecimiento del inventario compartido con más de 2 mil propiedades en venta y renta, el uso de datos para la toma de decisiones, la transparencia financiera y el posicionamiento de la marca AISIN a través de marketing y eventos como el Foro Inmobiliario, que rompió récords de asistencia.
“Después de entender el nuevo Culiacán inmobiliario, a ver hacia dónde se movía este mercado y ¿qué creen que pasó? Nos adaptamos y hoy con hechos podemos confirmarlo.
El último trimestre de 2025 ya hubo más movimiento en el mercado. A pesar de todo, el mercado está reaccionando mejor. Esto nos da confianza y sobre todo nos da ánimo para construir un 2026 mucho más fuerte”, apuntó.