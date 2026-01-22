$!Manuel Ramiro Salcedo asume la dirigencia de la asociación de Asesores Inmobiliarios de Sinaloa

La asociación de Asesores Inmobiliarios de Sinaloa tomó protesta de su nueva dirigencia para el periodo 2026, en la que Manuel Ramiro Salcedo asumió la presidencia en sustitución de Julio César Ruiz Meza.

En su primer mensaje como presidente, Ramiro Salcedo señaló que inicia una “nueva era” para la asociación, que ya no solo busca agrupar a los mejores asesores inmobiliarios del estado, sino convertirse en un espacio de formación integral.

Para ello, anunció que su gestión se sustentará en tres pilares: el fortalecimiento profesional, el desarrollo humano y la integración entre los socios.

“La profesionalización es nuestro aditivo más valioso. Para ello, nuestros programas de capacitación, no solo en ventas y mercadotecnia, sino en la tendencia de vanguardia que define el mercado”, aseguró.

En materia profesional, Salcedo destacó la importancia de la capacitación continua, la adopción de tecnología y la vinculación internacional, al señalar que tendencias como la digitalización, la realidad virtual y los contratos inteligentes ya son parte del presente del sector inmobiliario.