Mapasin trabaja con Gobierno del Estado en proyecto para mejorar transporte público en Culiacán

El director de Mapasin, Luis Ernesto Castro Castro, informó que el organismo colabora con la Dirección de Vialidad y Transporte del Estado en un proyecto enfocado en mejorar el transporte público en la capital sinaloense, luego del ajuste reciente en la tarifa del servicio.

“El tema del transporte público depende del Gobierno del Estado, y en el caso nosotros en Mapasin estamos trabajando con la Dirección de Vialidad y Transporte del Estado en un proyecto de mejora del transporte público ahora que hubo una tarifa nueva”, expresó.

Indicó que, tras el incremento en la tarifa, también existe el compromiso de los concesionarios para elevar la calidad del servicio que ofrecen a los usuarios.

“También los concesionarios tienen que estar más obligados a mejorar el servicio que están prestando y nosotros en Mapasin estamos ahí trabajando con ellos en un proyecto precisamente para mejorar las paradas oficiales, poner un corredor como ejemplo para el transporte público”, señaló.

Agregó que actualmente ya existe una mesa técnica de trabajo entre Mapasin y autoridades estatales para avanzar en este esquema de modernización.

Subrayó que el transporte público representa un gasto importante para miles de personas que diariamente se trasladan a sus centros de trabajo, por lo que consideró necesario invertir en infraestructura para una movilidad más amplia e incluyente.

Asimismo, sostuvo que no es posible planear adecuadamente una ciudad sin un sistema de transporte público ordenado y funcional.

“Indiscutiblemente no se puede planear una ciudad si no tienes ordenado el transporte público. Entonces, es fundamental para la ciudad de Culiacán y lógicamente para el Gobierno del Estado en darle ya el tema de lleno al transporte público a la ciudad de Culiacán”, manifestó.

Sobre el programa de bicicletas públicas Bixie impulsado por el Ayuntamiento de Culiacán, consideró positiva su primera etapa y señaló que representa un paso favorable para fortalecer la movilidad activa.

“La verdad que nosotros somos impulsores de la movilidad activa, en este caso del uso de la bicicleta, este primer ejercicio de la bici pública en Culiacán lo vemos bien en su primera etapa”, expresó.

No obstante, señaló que sería deseable ampliar el sistema hacia otras zonas estratégicas de la ciudad.

“Lógicamente, nos gustaría que se ampliara más hacia la zona del centro, del Jardín Botánico y todo esto, pero creo que es un buen ejercicio, el haber iniciado es algo bueno y se irá afinando sobre la marcha”, agregó.

Finalmente, hizo un llamado a continuar apostando por infraestructura urbana segura y con visión peatonal.

“Que la ciudad le siga apostando al tema de la infraestructura segura, de pasos seguros a nivel de banqueta, a los al tema de los cruceros seguros, ahora que el alcalde Juan de Dios Gámez Mendívil está muy agresivo con la pavimentación de la ciudad, pues que se mejore el esquema de pavimentación y tengamos mejores banquetas arboladas, un diseño humano de las calles, no un diseño para los carros”, dijo.