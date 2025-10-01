$!Maquío en frases



Durante su trayectoria política y empresarial, Manuel “Maquío” Clouthier del Rincón escribió artículos de opinión para el diario de circulación nacional El Universal, en los que vertió conceptos y reflexiones que aún hoy continúan vigentes.

Todos esos artículos quedaron condensados en una serie de tres libros titulados Palabra de Clouthier, destinado uno a su faceta como empresario, el segundo como candidato y el tercero como ciudadano.

En el 36 aniversario luctuoso de Maquío, aquí un condensado de algunas de sus frases.



Palabra de Clouthier I, El empresario



“Lo que requerimos es gente buena que haga cosas buenas”.



“Tanto perjudica el que pisa a los hombres como el que se deja pisar”.



“La diferencia entre un político y un estadista es que el primero se asusta y el segundo tiene la templanza para hacer lo que tiene que hacer sin asustarse”.



“No conozco a nadie que se haya sacado la lotería y le haya ido bien”.



“Educar es ayudar a formar individuos libres y responsables de sus actos”.



“Toda forma de subsidio o ayuda que no lleve una tendencia a desaparecer está castrando al pueblo”.



“Siempre he pensado que lo peor de los sistemas políticos es el absolutismo, porque éste acaba por corromper a las personas cuando no existe alguien que les esté recordando sus errores”.



“La empresas, mis amigos, son la vida, el jugo vital de la sociedad. Cuando el gobierno es todo, deja de existir la vida”.



“¿Cuándo comprenderán nuestros políticos que su labor primordial no es hacer cosas sino poner los medios para que más mexicanos las hagan? Así habrá más pueblo, más sociedad y menos gobierno”.



“El hombre, cuando se precia de serlo, no obedece por conveniencia o miedo; vaya ni siquiera lo hace por amistad o por amor. Siempre, siempre lo hace por convicción”.



“Que haya tanta sociedad como sea posible y sólo tanto gobierno cuanto sea necesario”.



“El mal, mis amigos, está en toda ‘la gente buena’ que no hace cosas buenas y EXIGE que todo esto [el narcotráfico y la violencia] se termine”.



“Si el pícaro supiera las ventajas que tiene el ser honrado, sería honrado por picardía”.



“El miedo es el peor de los consejeros [...] porque fanatiza y radicaliza”.



