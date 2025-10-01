$!Maquío en frases

Durante su trayectoria política y empresarial, Manuel “Maquío” Clouthier del Rincón escribió artículos de opinión para el diario de circulación nacional El Universal, en los que vertió conceptos y reflexiones que aún hoy continúan vigentes.
Todos esos artículos quedaron condensados en una serie de tres libros titulados Palabra de Clouthier, destinado uno a su faceta como empresario, el segundo como candidato y el tercero como ciudadano.
En el 36 aniversario luctuoso de Maquío, aquí un condensado de algunas de sus frases.
Palabra de Clouthier I, El empresario
“Lo que requerimos es gente buena que haga cosas buenas”.
“Tanto perjudica el que pisa a los hombres como el que se deja pisar”.
“La diferencia entre un político y un estadista es que el primero se asusta y el segundo tiene la templanza para hacer lo que tiene que hacer sin asustarse”.
“No conozco a nadie que se haya sacado la lotería y le haya ido bien”.
“Educar es ayudar a formar individuos libres y responsables de sus actos”.
“Toda forma de subsidio o ayuda que no lleve una tendencia a desaparecer está castrando al pueblo”.
“Siempre he pensado que lo peor de los sistemas políticos es el absolutismo, porque éste acaba por corromper a las personas cuando no existe alguien que les esté recordando sus errores”.
“La empresas, mis amigos, son la vida, el jugo vital de la sociedad. Cuando el gobierno es todo, deja de existir la vida”.
“¿Cuándo comprenderán nuestros políticos que su labor primordial no es hacer cosas sino poner los medios para que más mexicanos las hagan? Así habrá más pueblo, más sociedad y menos gobierno”.
“El hombre, cuando se precia de serlo, no obedece por conveniencia o miedo; vaya ni siquiera lo hace por amistad o por amor. Siempre, siempre lo hace por convicción”.
“Que haya tanta sociedad como sea posible y sólo tanto gobierno cuanto sea necesario”.
“El mal, mis amigos, está en toda ‘la gente buena’ que no hace cosas buenas y EXIGE que todo esto [el narcotráfico y la violencia] se termine”.
“Si el pícaro supiera las ventajas que tiene el ser honrado, sería honrado por picardía”.
“El miedo es el peor de los consejeros [...] porque fanatiza y radicaliza”.
Palabra de Clouthier II, El candidato
“El desarrollo de un pueblo sólo puede darse en la libertad”.
“Difícilmente podrá un marginado al progreso tener acceso a la economía y la educación si se le niega la validez de su voto en las urnas”.
“El hombre sólo se realiza en la acción a través del compromiso”.
“Cuando un sistema de gobierno es bueno, inmediatamente se ven resultados económicos”.
“El paternalismo en que se finca el sistema mexicano ha formado campesinos, obreros y empresarios dependiente del Gobierno, truncando las iniciativas y propiciando una enorme desconfianza”.
“La libertad [...] implica un grave riesgo: equivocarse. La libertad implica, incluso, la posibilidad de fundirnos en nuestros errores. Pero es preferible su ejercicio a tener que vivir perpetuamente bajo aquellos que se dicen poseer la brújula de la historia”.
“En México y en Sinaloa se ataca y presiona con mucho mayor encono la actividad empresarial de alguna persona que disiente de los fraudes electorales, las prepotencias del poder o la inmoralidad administrativa, que a cualquier vulgar narcotraficante”.
“La democracia presupone el pluralismo ideológico y político. Entre más crítica es una sociedad, tanto más democrática y permeable se vuelve”.
“Dios es enemigo del paternalismo”.
“Aquel que usa los dineros del pueblo a sus espaldas para sufragar sus gastos en campañas políticas es un inmoral que no merece gobernar, y [...] aquellos que hacen el fraude electoral son traidores a la ciudadanía y a la patria”.
“Sólo vale la pena vivir por aquello por lo que se está dispuesto a morir” (citando a Saint-Exupery).
“Salvo honrosas excepciones el sector empresarial sinaloense busca acomodo, negocia su pasividad, renuncia a su liderazgo en la comunidad y le cuesta trabajo -por envidia- agruparse (no para defenderse, sino para hacer cosas positivas)”.
“El pueblo, el mandante, tiene que hacerle entender a las autoridades que su función es el servicio y que el que no lo entienda tendrá que irse a su casa y dejar el lugar a los que sí tengan pasión por servir”.
“Democracia sí, pero sin violencia”.
“Esto ya nadie lo detiene”.
“Te exhorto a votar, a que comprendas que el voto es el arma que tenemos para cambiar y mejorar el país por la vía pacífica”.
Palabra de Clouthier III, El ciudadano
“Sólo está derrotado aquel que ha dejado de luchar”.
“Somos y seremos lo que los mexicanos quieren que seamos, porque no somos un fin sino un medio para que los mexicanos alcancen la libertad y la democracia que tanto anhelan”.
“La preparación no trae consigo la honradez ni la ética”.
“Ruego a dios que me dé salud para seguir luchando, ya que voluntad no me falta a pesar del altísimo costo, familiar y patrimonial, pérdida de tranquilidad y de salud, que he padecido por la tensión y represión del sistema”.
“Tiene que haber más PAN y menos Maquío para ganar las próximas elecciones”.
“El narco se tiene que combatir”.
“La política, la actividad gestora del bien común, no es de un día, sino de toda la vida”.
“Crecer cuesta, ser libre también. Nada es gratis, siempre tenemos que pagar el precio de cambiar para mejorar nuestro mundo”.
“El desorden de conducta que más afecta la convivencia humana es la envidia”.
“A mi familia le pido perdón por haberlos sometido a tanto trajín. Traté de consultarles las grandes decisiones [...] Pero la política requiere la toma de decisiones rápidas y dramáticas sin todo el estudio y preparación que se requiere en otras actividades de la vida. Así, pues, a mi familia la llevé, en algunos momentos, a situaciones sin consulta previa; les ruego a todos su comprensión por lo que hice. Al hacer el balance estoy seguro de que valió la pena”.