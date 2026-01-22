Maratón Internacional de Culiacán genera derrama económica de $36 millones: Sedecom

El Maratón Internacional de Culiacán 2026 dejó una derrama económica estimada en 36 millones de pesos durante el pasado fin de semana, informó la Secretaria de Desarrollo Económico del municipio, Janet Faviola Tostado Noriega.

Detalló que el flujo económico fue impulsado principalmente por el sector servicios y la llegada de visitantes de otras ciudades.

Explicó que este tipo de eventos genera una importante dinámica económica en áreas como restaurantes, hoteles, transporte y comercio, particularmente en el primer cuadro de la ciudad.

Añadió que la Expo del Maratón, realizada durante tres días, también contribuyó al movimiento económico a través de la venta de souvenirs y compras diversas, beneficiando a prestadores de servicios locales.

“No hay que perder la vista que tuvimos una expo deportiva de tres días ahí, entonces la derrama económica que hemos estimado junto con ellos, pues ronda por ahí los 36 millones de pesos y pues con expectativas positivas de próximos eventos que vendrán para nuestra ciudad”, apuntó.

“Principalmente servicio, ¿por qué? porque hay transportación, o sea, hay derrama en transporte, hay derrama en hoteles, principalmente en el cuadro del centro, que ahí es donde se hospedaban. restaurantes, consumos de restaurantes, que el domingo sí fue un buen día para algunos de los restauranteros, justamente por el maratón”.

Aseguró que el evento deportivo registró una afluencia superior al 30 por ciento en comparación con la edición anterior, con alrededor de 4 mil corredores inscritos y más de 5 mil personas en ruta, además de visitantes foráneos.

“Tuvo una afluencia pues arriba de un 30 por ciento de lo que el año pasado se tuvo de acuerdo a las cifras que nos compartieron los organizadores del evento, cerca de 4 mil corredores en ruta, nos decían más de 5 mil y por supuesto visitantes de algunas ciudades”.

Adelantó que el municipio mantiene expectativas positivas con la realización de próximos eventos, como la Expo Agro y el Encuentro Nacional de Negocios y Franquicias, programado para el 5 de febrero, los cuales buscan seguir posicionando a Culiacán como un polo de actividad económica y de inversión.