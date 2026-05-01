$!Marcha del Stasac arranca con luto por asesinato de su líder Homar Salas

Con más de una centena de trabajadores, el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Culiacán inició la mañana de este viernes su marcha por el Día del Trabajo, marcada por el luto tras el asesinato de su dirigente electo, Olmes Homar Salas Gastélum y su secretario de Deportes Benjamín Olivares.

El contingente partió alrededor de las 08:30 horas desde la Calle Constitución, donde la mayoría de los sindicalizados portaba un moño negro en el brazo derecho como señal de duelo.