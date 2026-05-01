$!Marcha del Stasac arranca con luto por asesinato de su líder Homar Salas

Con más de una centena de trabajadores, el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Culiacán inició la mañana de este viernes su marcha por el Día del Trabajo, marcada por el luto tras el asesinato de su dirigente electo, Olmes Homar Salas Gastélum y su secretario de Deportes Benjamín Olivares.
El contingente partió alrededor de las 08:30 horas desde la Calle Constitución, donde la mayoría de los sindicalizados portaba un moño negro en el brazo derecho como señal de duelo.
Al frente de la movilización se colocó la planilla roja, cuyos integrantes encabezaron la marcha portando dos fotografías: una de Salas Gastélum y otra de Benjamín Olivares, ambos asesinados el pasado 30 de abril.
Tras su arranque, el contingente avanzó con dirección hacia la avenida Álvaro Obregón, en medio de consignas y un ambiente de duelo entre los trabajadores.