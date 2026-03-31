$!Marchan a la FGE familiares de David Antonio y José Isaías, estudiantes de aviación, a un año de su desaparición

A un año de la desaparición de José Isaías Ibarra y David Antonio Ruelas Pérez, estudiantes de aviación, sus familias marcharon hacia la Fiscalía General del Estado, en Culiacán, para exigir avances en el caso y su localización. A partir de las 9:15 horas de este martes, las familias partieron desde Catedral y avanzaron en sentido contrario sobre la Avenida Álvaro Obregón. Los jóvenes fueron privados de la libertad el 31 de marzo de 2025, cuando arribaban al Colegio del Aire de Sinaloa, en la Colonia Chapultepec, en Culiacán. De acuerdo con sus familiares, un grupo armado los interceptó alrededor de las 10:00 horas y se los llevó en un vehículo con rumbo desconocido. Aunque existen videos del momento, las familias denunciaron que la investigación ha sido lenta.





Señalaron que la Fiscalía tardó meses en procesar el vehículo, pese a que en las grabaciones se observa a los agresores manipularlo. A un año de los hechos, acusaron que la búsqueda institucional se ha debilitado e incluso que las autoridades han dejado de buscarlos. Martha Pérez, madre de David Antonio Ruelas, relató que desde antes de su ingreso al Colegio del Aire temía por su seguridad debido a la crisis de violencia, especialmente por los traslados desde Costa Rica. A pesar de advertirle sobre el riesgo de que jóvenes estaban siendo privados de la libertad, su hijo decidió continuar asistiendo, convencido de que no tenía motivos para temer. “Yo tenía el temor que viniera a la escuela por lo que estaba pasando, en la ida y venida, de Costa Rica aquí, yo le decía todos los días que mi hijo entró a la escuela: ‘no vayas a la escuela porque están levantando muchachos, hijo’, ‘no, ama, yo no tengo nada. No tengo nada qué temer’. Y así estuvo un mes nada más en la escuela, pasadito de un mes tenía mi hijo viniendo desde Costa Rica, con su compañero Isaías”, relató.



