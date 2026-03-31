$!Marchan a la FGE familias de David Antonio y José Isaías, estudiantes de aviación, a un año de su desaparición

A un año de la desaparición de José Isaías Ibarra y David Antonio Ruelas Pérez, estudiantes de aviación, sus familias marcharon hacia la Fiscalía General del Estado, en Culiacán, para exigir avances en el caso y su localización. Los jóvenes fueron privados de la libertad el 31 de marzo de 2025, cuando arribaban al Colegio del Aire de Sinaloa, en la colonia Chapultepec, en Culiacán.







De acuerdo con sus familiares, un grupo armado los interceptó alrededor de las 10:00 horas y se los llevó en un vehículo, con rumbo desconocido. Aunque existen videos del momento, las familias denunciaron que la investigación ha sido lenta.





