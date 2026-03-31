Culiacán
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Protesta

Marchan a la FGE familias de David Antonio y José Isaías, estudiantes de aviación, a un año de su desaparición

Denuncian falta de avances y acusan que la Fiscalía ha dejado de buscarlos
Daniela Flores |
31/03/2026 09:52
31/03/2026 09:52

A un año de la desaparición de José Isaías Ibarra y David Antonio Ruelas Pérez, estudiantes de aviación, sus familias marcharon hacia la Fiscalía General del Estado, en Culiacán, para exigir avances en el caso y su localización.

Los jóvenes fueron privados de la libertad el 31 de marzo de 2025, cuando arribaban al Colegio del Aire de Sinaloa, en la colonia Chapultepec, en Culiacán.



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De acuerdo con sus familiares, un grupo armado los interceptó alrededor de las 10:00 horas y se los llevó en un vehículo, con rumbo desconocido.

Aunque existen videos del momento, las familias denunciaron que la investigación ha sido lenta.



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Señalaron que la Fiscalía tardó meses en procesar el vehículo, pese a que en las grabaciones se observa a los agresores manipularlo.

A un año de los hechos, acusaron que la búsqueda institucional se ha debilitado e incluso que las autoridades han dejado de buscarlos.

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