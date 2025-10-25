$!Marchan en Culiacán en defensa de los no nacidos

CULIACÁN._ Integrantes de organizaciones civiles y religiosas marcharon este sábado en Culiacán como parte de la movilización nacional “Por la Mujer y la Vida”, convocada por el movimiento “40 Días por la Vida” en defensa de los no nacidos y de las mujeres en gestación que tomarían su decisión de abortar. Más de un centenar de personas partió desde el templo de La Lomita hacia la Catedral Basílica para concluir la jornada. Durante la caminata, los asistentes portaron pancartas con mensajes como “El principio del fin del aborto” y “Rezamos por ti y por tu bebé”, bajo el lema de este año: “La vida es siempre un bien”.





Gabriela Grimaldi, representante del movimiento en Culiacán, explicó que la campaña consiste en un periodo de oración pacífica frente a hospitales y clínicas, con el objetivo de promover una cultura de respeto a la vida. “Oramos para que Dios toque corazones y cambie el sentido de las mujeres o las personas que van ahí, sin acusar a nadie, porque no sabemos los problemas que puede tener la mujer para poder querer eliminar a su hijo”, expresó. La vocera añadió que, de acuerdo con testimonios de personal médico, entre un 50 y 70 por ciento de los embarazos programados para aborto logran salvarse durante los periodos de oración frente a hospitales, como el Hospital de la Mujer. “Que tengan misericordia, que nadie los acusa, que si hay un problema, hay dependencias que las pueden ayudar. Si no tienen para mantenerse los nueve meses de gestación, hay asociaciones que las ayudan; si no se quieren quedar con ellos, los pueden dar en adopción porque hay asociaciones mediadoras”, defendió.





Por su parte, Francisco Ortiz Castillo, presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia en Sinaloa y miembro de Vía Familia A.C., señaló que la marcha no busca confrontar, sino celebrar la vida y el papel de la mujer como dadora de vida. “No es protesta, es celebración, es una marcha más por celebrar la vida, celebrar el bello regalo que es la vida, celebrar a la mujer, que es la dadora de vida. La mujer es el ente, es la persona en sociedad que nos da esa valorización de la vida,”, manifestó. “Necesitamos decirle al mundo que toda vida vale sin importar la etapa en la que se encuentra: desde la concepción hasta la muerte natural”.

El sacerdote José René Castro destacó que el movimiento pretende contrarrestar lo que calificó como una “cultura de muerte”, promoviendo valores de unidad y esperanza. “Con tanto sufrimiento que estamos viviendo ahorita en Culiacán seguir promoviendo, seguir uniendo familias, seguir siendo muchos para levantar la voz por los que no pueden nacer”, compartió. De acuerdo con los organizadores, el movimiento “40 Días por la Vida” tiene presencia en 67 países y más de mil ciudades, y realiza dos campañas anuales de oración y sensibilización sobre el valor de la vida humana.