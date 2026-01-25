$!Marchan en Culiacán para exigir justicia por la muerte de Fernando Alan

CULIACÁN._ Con un reclamo de justicia y el deseo de visibilizar el caso, familiares, amigos e integrantes de diversos colectivos se congregaron la mañana de este domingo frente a la Catedral de Culiacán para marchar en memoria de Fernando Alan Cháidez Arce. El punto de reunión se fijó a las 09:00 horas y al lugar llegaron cientos de personas vestidas de blanco y con pancartas.

La movilización tiene como objetivo principal exigir el esclarecimiento de los hechos en los que el joven estudiante de 24 años perdió la vida durante un operativo militar realizado en Culiacán el pasado 13 de enero. A las 09:15 horas, los participantes iniciaron la movilización por las calles del Centro, con trayecto desde la Catedral hasta el templo de La Lomita.

El contingente avanzó de manera pacífica portando lonas y carteles con frases como “Justicia para Fernando, Marcha por La Paz en Culiacan”, “¿Quién nos cuida? ¿De quien nos protegen?” y “¡No más impunidad! 13 de enero del 2026”. Aunque el reclamo principal es la exigencia de justicia para Fernando Alan, la marcha también busca visibilizar otros casos de violencia y desaparición en el estado.

‘Que pague quien tenga que pagar’ Bryan Humberto Chaidez Osuna, padre de la víctima, encabezó el contingente y manifestó que la intención primordial de esta acción es que sea una marcha de paz, buscando que las autoridades den seguimiento puntual al caso de su hijo. “Que pague quien tenga que pagar”, dijo previo al inicio de la marcha por las calles de la ciudad. Además, pidió que la manifestación se mantenga en calma y sin desviarse de su objetivo principal: la paz en Culiacán y justicia para su hijo.