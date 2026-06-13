$!Marchan en el Pride Culiacán 2026 por la diversidad y la defensa de los derechos LGBT+

CULIACÁN._ Con música, banderas multicolores y mensajes de inclusión, miles de personas participaron en la décimo tercera Marcha del Orgullo LGBT+ de Culiacán, que bajo el lema “Culiacán resiste, el orgullo persiste” recorrió la avenida Álvaro Obregón desde La Lomita hasta la Plazuela Álvaro Obregón. La movilización, organizada por Sinaloa Incluyente A.C., inició a las 17:30 horas de este sábado y reunió a integrantes de la comunidad de la diversidad sexual y de género, así como a familias, amigos y personas aliadas que se sumaron al recorrido por una de las principales vialidades de la ciudad.

De acuerdo con los organizadores, esta edición buscó enviar un mensaje de resistencia y permanencia en medio del contexto que atraviesa la capital sinaloense, además de visibilizar las demandas históricas de la comunidad LGBT+. Tiago Ventura, presidente de Sinaloa + Incluyente, señaló que el Pride de Culiacán representa la continuidad de una lucha iniciada hace 13 años por activistas y defensores de los derechos de la diversidad sexual en Sinaloa.

Entre las principales exigencias, dijo, se encuentran el acceso igualitario a la salud, educación, vivienda y oportunidades laborales libres de discriminación, así como la implementación de políticas públicas que garanticen una vida digna para todas las personas. “La exigencia de nuestros derechos, este de que existan políticas públicas, acceso igualitario al trabajo, bien remunerado a vivienda”, sostuvo.

La marcha, destacó, también sirve para recordar a las víctimas de la violencia contra la comunidad LGBT+. De acuerdo con registros del colectivo, entre 2013 y 2026 se han documentado 28 crímenes de odio en Sinaloa contra personas de la diversidad sexual y de género, de los cuales únicamente uno ha sido judicializado.





“Desde hace 13 años, llamamos 28 crímenes de odio y a pesar de que tenemos una ley para tipificar los crímenes de odio, solamente uno de estos crímenes ha sido una persona ha sido condenada bajo estos crímenes”. Al concluir el recorrido en la Plazuela Álvaro Obregón, las actividades continuaron con el tradicional Gran Show Pride, además del Bazar Pride, una Feria de Salud y una jornada de adopción de mascotas organizada por la Fundación Patitas Médicas.

“Esperamos alrededor de 12 mil personas y que es muy importante esta cantidad porque también genera una derrama económica importante para los comerciantes del centro de la ciudad en esta situación de violencia que vivimos y pues que económicamente está muy golpeado”, dijo Tiago Ventura. Entre las figuras invitadas destacaron Paolita Suárez, Gia Gunn, Hidden Mistake, Diablito y la artista drag colombiana Moon, quien fue coronada como Reina Nacional Pride Culiacán 2026.