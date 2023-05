CULIACÁN._ Además del contingente de trabajadores de la Universidad Autónoma de Sinaloa que marcha este Día del Trabajo por las calles de Culiacán, jubilados también se han sumado para pedir que se aplique la reforma a la Ley Orgánica que el Congreso del Estado ha propuesto.

Florina García, presidenta de la Asociación de Jubilados de la UAS, marcha al frente de su grupo, que además exige un alto a la intervención del ex Rector Héctor Melesio Cuén Ojeda y de su Partido Sinaloense dentro de la vida universitaria.

“La principal (demanda) es reformar la Ley Orgánica de nuestra universidad, en primer lugar, a como lo dice el Congreso exactamente”, explicó.

“Porque ahí nosotros ya desde hace meses metimos una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica, porque no estamos de acuerdo a que los rectores se reelijan, porque no estamos de acuerdo en que no se voten los rectores, como era antes”.