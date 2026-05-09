$!Marchan madres buscadoras a Fiscalía de Sinaloa previo al Día de las Madres

Bajo la consigna de que no existe motivo para celebraciones mientras falte un hijo en casa, los colectivos Sabuesos Guerreras y ¿dónde están? encabezaron este 9 de mayo su octava marcha anual, partiendo desde la Catedral de Culiacán con destino a la Fiscalía General del Estado. Para las integrantes del movimiento, esta movilización busca visibilizar la crisis de desapariciones en Sinaloa y dedicar el día enteramente a quienes no han vuelto.









La jornada no concluyó con la caminata, ya que las madres organizaron un conversatorio ante las autoridades en las instalaciones de la Fiscalía para exponer sus exigencias y la realidad que viven las familias. Durante la manifestación, María Isabel Cruz Bernal, líder del colectivo Sabuesos Guerreras, señaló la diferencia entre las cifras oficiales y los registros de los colectivos, ya que la Fiscalía del Estado mantiene un registro de aproximadamente 3 mil 800 personas desaparecidas o no localizadas, mientras que el colectivo Sabuesos Guerreras contabiliza 5 mil 850 desapariciones.







También compartió que la cifra sigue contando debido a que las desapariciones no cesan en la entidad. A pesar del panorama crítico, representantes del colectivo señalaron que se ha mantenido un trabajo de coordinación con la Fiscalía y la Policía de Investigación en la revisión de carpetas de investigación. Destacaron que, si bien se han logrado algunos avances, es necesario el empuje de las familias porque la autoridad sola no podría con la magnitud del problema. Asimismo, valoraron el papel de la Comisión de Búsqueda, subrayando la importancia de la interinstitucionalidad para garantizar la seguridad de las buscadoras en el campo, dado el riesgo que implica su labor.





