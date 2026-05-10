$!Marchan madres buscadoras en Culiacán por justicia y localización de desaparecidos

CULIACÁN._ Bajo el lema “Las madres llegaremos a la final”, este 10 de mayo integrantes de diversos colectivos de búsqueda en Sinaloa realizaron la Marcha número 14 de la Dignidad Nacional, una movilización que transformó el tradicional festejo del Día de las Madres en un reclamo de justicia y el cese a la impunidad. El contingente, conformado por aproximadamente seis colectivos, inició su recorrido en las escalinatas de La Lomita con el objetivo de llegar a la Catedral de Culiacán, específicamente al “Árbol de la Esperanza”, protestando por la violencia en el estado.

Para las manifestantes, que empezaron a marchar a las 09:00 horas, esta fecha no representa una celebración, sino una jornada de protesta porque, aseguran, su lucha no terminará hasta encontrar a sus familiares. Durante la marcha, las madres expresaron que el mensaje para quienes comparten su dolor es no desistir, a pesar de los riesgos, las amenazas y los problemas que enfrentan.





“No buscamos culpables ni responsables, queremos a nuestras familias”, puntualizaron. La movilización también sirvió para denunciar el estancamiento en las gestiones con las autoridades estatales. Las buscadoras criticaron que el Gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, no cumplió con el compromiso de sostener reuniones cada dos meses, por lo que las mesas de trabajo quedaron suspendidas.

Ante este escenario, hicieron un llamado directo a la Gobernadora interina, Yeraldine Bonilla Valverde, para que, en su calidad de madre y mujer, dé seguimiento a sus demandas. Entre las peticiones urgentes se encuentra la reanudación del proceso de exhumaciones en panteones, donde aseguran que existen más de 850 cuerpos en la fosa común, de los cuales solo se han procesado 58. Asimismo, denunciaron que el proceso de identificación humana en el centro de resguardo está detenido por la falta de equipo en los laboratorios.