Con megáfono en mano, en repetidas ocasiones, acusaron a diversas autoridades de violentarlas, mencionando el nombre del Presidente Municipal de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil; al jefe del Departamento de Educación Física de la Secretaría de Educación Pública y Cultura, Juan de Dios Quintero López; el ex director de la Secretaría de Bienestar, Antonio Aguilar Gómez; y la titular de la Secretaría de las Mujeres en Sinaloa, María Teresa Guerra Ochoa.

Dos manifestantes enaltecían carteles de color rosa en los que se leían mensajes para el Gobernador Rubén Rocha Moya: “Deja de proteger acosadores”, “Sr. Gobernador, no pedimos que hagas milagros, pedimos justicia, que no los protejas, que hagas tu trabajo”.

“El feminismo no se vende, pero Teresa sí”, “Teresa decía que esto cambiaría, mentira mentira, la misma porquería”.

En su transcurso por el bulevar Gabriel Leyva Solano, mujeres que transitaban en su vehículo sonaban el claxon en apoyo a la causa, otras saludaban desde sus trabajos y recintos, levantando su puño como símbolo de sororidad.

Las marchantes se posicionaron de un extremo al otro de la Álvaro Obregón, la Gabriel Leyva Solano y el bulevar Insurgentes, causando embotellamientos durante los 30 minutos que duró la movilización.

Alrededor de las 17:00 horas, el contingente llegó al Palacio de Gobierno, donde sacaron latas de pintura en aerosol de color rojo, plumones y pintura acrílica roja para decorar los muros y el suelo con mensajes para el Gobernador Rubén Rocha Moya.

“Rocha protege a acosadores y Teresa también”, “Sea un buen padre, esposo y abuelo. Las víctimas no están en su familia, por eso no le duele”, “Exigimos justicia, no lo haga por nosotras, hágalo la memoria de su esposa y la dignidad de su hija”, “Tere vendida”, claman las paredes del complejo.

A los minutos, arribaron seis elementos de la Policía Estatal grabando, fotografiando y pidiendo los nombres de las implicadas, así como el motivo de la protesta; “que se haga justicia”, expresó una de ellas.