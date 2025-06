$!Marchan por los jóvenes Ramsés y Ricardo, a dos meses de su desaparición en Aguaruto, Culiacán

“Pedimos a las autoridades que nos ayuden a encontrarlos porque ya son dos meses y no nos dicen nada. Las personas se dieron cuenta que fueron policías y dicen que no es la primera vez que hacen esto, que ya van varias veces que se llevan a los muchachos”, señaló Adriana Verdugo, madre de Ricardo.

“Él (Ricardo) regresó a la plazuela y cuando regresa a la plazuela ya no está Rámses, y dicen las personas que a Rámses ya lo tenían en la unidad, los (policías) municipales y después llega Ricardo y hacen lo mismo con Ricardo, se lo llevan. Todas las personas que estaban ahí se dieron cuenta”, añadió.

“Si no vemos avances nos vamos a tener que ir a una huelga de hambre o no sé, exigir que aparezcan ellos, porque ya son dos meses. Dos meses y no es posible que no haya habido avances”, destacó.

Grecia, madre de Rámses, lamentó que hasta ahora no haya ninguna pista sobre el paradero de su hijo.