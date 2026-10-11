$!Marchan trabajadores del IMSS en Culiacán por aumento salarial y mejores condiciones laborales

CULIACÁN._ Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social marcharon este domingo 11 de octubre en Culiacán para exigir un aumento salarial digno, mejores condiciones laborales y el abasto suficiente de medicamentos e insumos en las unidades médicas. La movilización reunió a decenas de manifestantes, quienes partieron de La Lomita y concluyeron su recorrido en el Hospital General Regional No. 1 del IMSS, donde hicieron públicas sus demandas.





Entre sus principales inconformidades se encuentra la propuesta de incremento salarial del 2.9 por ciento, que consideran insuficiente frente al costo de vida, así como la sobrecarga de trabajo que enfrentan médicos y personal de enfermería. Los trabajadores también denunciaron carencias de materiales básicos y medicamentos, además de la necesidad de contar con mayor presupuesto y personal para atender a los pacientes en condiciones adecuadas.





De acuerdo con los manifestantes, la falta de insumos y la cantidad de pacientes que deben atender complican la prestación de los servicios médicos. Entre los reclamos expuestos se encuentra que algunos médicos llegan a atender hasta 10 pacientes graves simultáneamente. A las exigencias laborales se suman demandas relacionadas con la representación sindical.







