$!Marchan trabajadores del IMSS en Culiacán por aumento salarial y mejores condiciones laborales

CULIACÁN._ Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social marcharon este domingo 11 de octubre en Culiacán para exigir un aumento salarial digno, mejores condiciones laborales y el abasto suficiente de medicamentos e insumos en las unidades médicas.
La movilización reunió a decenas de manifestantes, quienes partieron de La Lomita y concluyeron su recorrido en el Hospital General Regional No. 1 del IMSS, donde hicieron públicas sus demandas.
Entre sus principales inconformidades se encuentra la propuesta de incremento salarial del 2.9 por ciento, que consideran insuficiente frente al costo de vida, así como la sobrecarga de trabajo que enfrentan médicos y personal de enfermería.
Los trabajadores también denunciaron carencias de materiales básicos y medicamentos, además de la necesidad de contar con mayor presupuesto y personal para atender a los pacientes en condiciones adecuadas.
De acuerdo con los manifestantes, la falta de insumos y la cantidad de pacientes que deben atender complican la prestación de los servicios médicos.
Entre los reclamos expuestos se encuentra que algunos médicos llegan a atender hasta 10 pacientes graves simultáneamente.
A las exigencias laborales se suman demandas relacionadas con la representación sindical.
Los inconformes piden la destitución de Rafael Olivos Hernández, dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, y reclaman mayor transparencia y respaldo a las necesidades del personal.
Las protestas forman parte de una serie de movilizaciones de trabajadores del IMSS en Sinaloa, con expresiones de inconformidad también en Los Mochis, Guasave y Mazatlán, donde se han señalado problemáticas laborales específicas, incluidos presuntos casos de hostigamiento.
Los trabajadores prevén sumarse a la convocatoria de una marcha nacional el próximo 14 de octubre, con la que buscan mantener sus demandas de mejoras salariales y laborales, así como cambios en la representación sindical.