Marcharán este domingo en Culiacán para pedir paz por Sinaloa

Este domingo 13 de septiembre se realizará en Culiacán una marcha para pedir paz por Sinaloa, en la que se espera una mayor participación que la registrada el año pasado.

En entrevista para Noroeste, el activista Jacobo Miller explicó que el principal objetivo de esta movilización es hacer un llamado por la paz en el Estado, luego de que el pasado 9 de septiembre se cumplieran dos años del inicio de la ola de violencia que ha afectado a Sinaloa.

Miller señaló que para esta edición esperan superar la asistencia del año pasado, cuando alrededor de 30 mil personas participaron en la marcha.

Además, destacó que más de 60 colectivos se han sumado a la convocatoria, mientras que también han observado interés de ciudadanos que buscan participar de manera independiente.

“Creo que la respuesta en mis redes ha sido favorable y creo que el 99 por ciento de la gente dice que sí iría a la marcha. Creo que este año estará todavía mejor que la primera”, expresó.

El activista consideró que esta respuesta refleja el hartazgo y la preocupación de la población ante los hechos de violencia que se han registrado durante los últimos dos años, así como el deseo de recuperar la tranquilidad en el estado.

“A final de cuentas, hasta ahorita es nuestra expresión de que no estamos conformes. Entonces, yo marcho, así sea lunes o domingo; no hay día para externar esta molestia que sentimos, porque creemos que, de alguna forma, los tres niveles de gobierno se han quedado cortos en cuanto a soluciones”, comentó.

La marcha comenzará a las 7:00 de la mañana en las escalinatas de La Lomita, donde el Obispo oficiará una misa. Posteriormente, a las 8:00 horas, los participantes iniciarán el recorrido rumbo a la Catedral de Culiacán.

Jacobo Miller invitó a la ciudadanía a sumarse a esta movilización y, de preferencia, acudir vestidos de blanco y llevar pancartas con mensajes relacionados con la paz y la exigencia de mejores condiciones de seguridad.