”Esa era la emergencia, pero el problema real en el país es hablar de (que hacen falta) 5 millones de viviendas para dejar las cosas más o menos con cierta estabilidad, en Sinaloa nosotros consideramos que debe haber 180 mil familias que tienen diferentes problemas con la vivienda, porque no tienen vivienda o están de arrimados o hay invasión”, añadió Loza Ochoa la mañana de este viernes en Mazatlán donde se anunció en conferencia de prensa la creación de dicha Coordinadora Estatal.

En el caso de Mazatlán se habla que hay decenas de invasiones, también hay en Culiacán, en Guasave y en Los Mochis y hay quienes teniendo un techo que debiera ser suyo no hay escrituras que así se los garantice legalmente a pesar de que pasaron 20 ó 30 años o la propiedad es del ejido o de particulares y no se ha regularizado el problema de la tenencia.

”Nosotros planteamos de que el artículo Cuarto de la Constitución establece un derecho a la vivienda digna y decorosa y que el Pacto Internacional de los Derechos Económicos y Sociales y Culturales plantean que los estados y los gobiernos federales no pueden decir no resuelvo el problema porque no tengo recursos”, añadió.

”De acuerdo a los que ha determinado la Corte Interamericana de los Derechos Humanos con sus resoluciones, los estados tienen que probar que no tienen recursos, pero tienen que probarlo, no te pueden decir de antemano no y cuando tenga lo resuelvo”.

La Coordinadora Estatal también es apoyada por la Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos de Sinaloa que encabeza Leonel Aguirre Meza; el Movimiento Amplio Social Sinaloense que dirige Miguel Ángel Sánchez Gutiérrez, Rastra Social Campesina, entre otras, presentes en la conferencia de prensa.

”La idea es que nos conjuntemos todas y todos, todo el estado y veamos que los municipios a través de sus direcciones de vivienda, el CVive, que antes era Invies (Instituto de la Vivienda del Estado de Sinaloa), todos cuenten con reservas territoriales para poder apoyar a la gente que no tiene seguridad social, la que no tiene Seguro Social, la que no tiene Issste, la que no tiene Infonavit para poder gestionar vivienda y terrenos de una forma accesible para la gente que menos tiene”, dijo el dirigente del MASS, Sánchez Gutiérrez.

”Y bueno, esta es una tarea del Gobierno Federal, del Gobierno del Estado y de los gobiernos municipales, entonces estamos en este trabajo, decidimos ya desde la Coordinación Estatal arrancar el próximo domingo, levantar la mano con una macha simultánea Guasave, Culiacán y Mazatlán, todo esto encabezado por nosotros, pero con la gente que empieza a despertas las necesidades que tiene”.

Personal del MASS reiteró que la marcha en este puerto será de las letras de las letras de Mazatlán al Hotel El Cid porque es puente vacacional, hay más turismo.

Sánchez Gutiérrez recalcó que aparte de la marcha del domingo, Día de la Constitución de 1917, van a seguir en el tema de la vivienda y reserva territorial.

Recordó que el Gobernador Rubén Rocha Moya acudió el 26 de febrero del año pasado para tratar este tema en Mazatlán y ya no ha vuelto, por lo que el próximo 26 del mes en curso las personas desplazadas por la violencia contemplan realizar un plantón frente a El Valentino.

”Si no hay respuesta el domingo éste (5 de febrero) el domingo de Carnaval se hará otro plantón porque a la gente está moviéndole la necesidad, hay mil 200 terrenos, sí, mil 500 ya, el problema es que no tienen agua, no tienen luz, no tienen nada”, subrayó, entre otros puntos.