Marco Antonio Almanza rechaza ser testigo protegido; comparece ante la FGR en Culiacán

“Yo no serviría de testigo protegido. Hice las cosas bien, yo le doy la cara al que sea. Si hay que ir a Estados Unidos para eso vamos, no tengo problemas con eso”, declaró Marco Antonio Almanza, ex jefe de la Policía de Investigación en Sinaloa, al acudir este martes a las instalaciones de la Fiscalía General de la República en Culiacán.

Almanza fue señalado recientemente por el Gobierno de Estados Unidos por presuntos nexos con el crimen organizado; sin embargo, aseguró que atenderá cualquier requerimiento de las autoridades.

El ex mando policial confirmó que acudió a rendir declaración en calidad de testigo dentro de una investigación que realiza la FGR en México, la cual es paralela, pero no coordinada con la investigación abierta por autoridades estadounidenses.

A su llegada a las instalaciones federales evitó profundizar sobre las acusaciones en su contra, aunque insistió en que no tiene inconveniente en colaborar con las autoridades mexicanas y estadounidenses.

“Le doy la cara al que sea”, reiteró ante medios de comunicación.

La comparecencia ocurre luego de que distintas autoridades y ex funcionarios de Sinaloa señalados por Estados Unidos fueran citados por la FGR para rendir entrevistas ministeriales en calidad de testigos.