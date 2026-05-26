Culiacán
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Comandante

Marco Antonio Almanza rechaza ser testigo protegido; comparece ante la FGR en Culiacán

El ex jefe de la Policía de Investigación en Sinaloa, señalado por el Gobierno de Estados Unidos por presuntos nexos con el crimen organizado, aseguró que dará la cara ante cualquier investigación y confirmó que acudió a declarar en calidad de testigo
Belem Angulo |
26/05/2026 13:17
26/05/2026 13:17

“Yo no serviría de testigo protegido. Hice las cosas bien, yo le doy la cara al que sea. Si hay que ir a Estados Unidos para eso vamos, no tengo problemas con eso”, declaró Marco Antonio Almanza, ex jefe de la Policía de Investigación en Sinaloa, al acudir este martes a las instalaciones de la Fiscalía General de la República en Culiacán.

Almanza fue señalado recientemente por el Gobierno de Estados Unidos por presuntos nexos con el crimen organizado; sin embargo, aseguró que atenderá cualquier requerimiento de las autoridades.

El ex mando policial confirmó que acudió a rendir declaración en calidad de testigo dentro de una investigación que realiza la FGR en México, la cual es paralela, pero no coordinada con la investigación abierta por autoridades estadounidenses.

A su llegada a las instalaciones federales evitó profundizar sobre las acusaciones en su contra, aunque insistió en que no tiene inconveniente en colaborar con las autoridades mexicanas y estadounidenses.

“Le doy la cara al que sea”, reiteró ante medios de comunicación.

La comparecencia ocurre luego de que distintas autoridades y ex funcionarios de Sinaloa señalados por Estados Unidos fueran citados por la FGR para rendir entrevistas ministeriales en calidad de testigos.

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