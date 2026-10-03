Marea alta afecta a 28 comunidades de Sinaloa; Gobierno reforzará monitoreo

Al menos 28 comunidades de Sinaloa han resentido las afectaciones provocadas por el fenómeno de marejadas y oleaje elevado, informó la Gobernadora Graciela Domínguez Nava.

Ante la persistencia del fenómeno, el Gobierno del Estado acordó reforzar la coordinación con autoridades federales y municipales, así como mantener un monitoreo permanente en las comunidades afectadas.

Domínguez Nava explicó que el comportamiento de la marea dificulta establecer un diagnóstico definitivo, pues algunas zonas pueden presentar condiciones normales y horas después volver a registrar inundaciones.

“Podemos ir a una comunidad y nos retiramos y horas más tarde de nuevo tienen el problema”, señaló.

Por ello, indicó que se busca establecer una estrategia de mayor coordinación entre los tres niveles de gobierno e incorporar al monitoreo a síndicos y comisarios para tener información más precisa sobre las condiciones en las comunidades.

La Gobernadora señaló que el fenómeno se ha presentado de manera distinta a las afectaciones ocasionadas por un huracán, por lo que se están diseñando mecanismos específicos de seguimiento.

Añadió que las altas mareas también han provocado el colapso de sistemas de drenaje en algunas localidades, por lo que se realiza un levantamiento integral de daños que permita preparar las labores posteriores de limpieza y saneamiento.

Hasta el momento no ha sido necesario evacuar a ninguna persona, aunque se han habilitado albergues preventivos en algunas comunidades. En ciertos casos, agregó, la población ha optado por no utilizarlos, dijo.

“No le puedo ahorita dar un recuento de afectaciones porque como está constante, baja la marea, sube”, explicó, al señalar que se espera contar con un reporte definitivo una vez que concluya el fenómeno.

Domínguez Nava indicó que, por ahora, el Estado cuenta con reservas para atender la situación y consideró que los daños aparentemente no serán mayores. No obstante, pidió a la población mantenerse atenta ante la posibilidad de que sea necesario realizar evacuaciones.

“Lo que queremos es que la ciudadanía esté muy atenta para que, si hay necesidad de evacuar, pues tengamos que hacerlo de manera oportuna”, dijo.

También informó que se han detectado afectaciones en equipos de pesca de campos pesqueros, por lo que se realiza un levantamiento para determinar los apoyos que podrían otorgarse al sector.

Sobre la posibilidad de recibir recursos extraordinarios, la Gobernadora evitó adelantar una solicitud y señaló que primero será necesario conocer la magnitud definitiva de las afectaciones.

Respecto a la presencia de funcionarios federales en Sinaloa, indicó que hasta el momento no existe una agenda pactada para la visita de algún secretario federal para atender la contingencia.