$!Marea sube en Las Aguamitas; alertan de corrientes y falta de atención

A casi una semana de la primera inundación provocada por el incremento de la marea, habitantes de Las Aguamitas, en Navolato, denunciaron que el agua nuevamente comenzó a subir y que ahora se han formado corrientes en distintas zonas del poblado. Los residentes señalaron que el pueblo no ha logrado drenarse desde la inundación registrada el pasado domingo 27 de septiembre, cuando el incremento de la marea provocó el ingreso de agua a viviendas y calles de esta comunidad pesquera.

De acuerdo con habitantes, desde este jueves volvieron a observar un incremento en el nivel del agua y corrientes que avanzan por algunas zonas, lo que mantiene el riesgo para las familias que permanecen en el lugar. La situación se ha mantenido a este viernes sin intervención de las autoridades. La situación ha generado preocupación entre los pobladores, quienes señalan que, pese a que la emergencia lleva varios días, el agua continúa acumulada y no han observado una intervención suficiente de las autoridades para resolver el problema de fondo.

Habitantes también denunciaron ausencia de autoridades en la comunidad y solicitaron que se realicen acciones para desalojar el agua y atender las afectaciones que permanecen desde la primera inundación. Las Aguamitas es una comunidad pesquera ubicada en una zona rodeada por el mar y esteros, por lo que sus habitantes han señalado que el incremento de la marea ha agravado las condiciones de vulnerabilidad del poblado.