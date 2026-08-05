María Alejandra, segunda implicada en fraude de Inverplux, ya fue detenida; hoy fue puesta ante un juez

CULIACÁN. _ María Alejandra “N”, segunda acusada por el fraude de la firma Inverplux, fue puesta este miércoles ante un Juez de Control en el Centro de Justicia Penal y Oral de la Región Centro. Sin embargo, la audiencia inicial tuvo que ser pospuesta para mañana jueves, debido a que la Defensoría Pública de la imputada pidió tiempo para estudiar la carpeta de investigación y preparar la defensa. La audiencia, correspondiente a la causa penal 736/2025, fue programada después de la detención de María Alejandra, ocurrida apenas este martes.

La Fiscalía General del Estado, hasta el momento, no ha informado sobre el caso; fueron los afectados quienes alertaron sobre la programación de la audiencia. Aun así, la audiencia se retrasó más de 45 minutos antes de iniciar. María Alejandra entró a la Sala A del Centro de Justicia esposada y escoltada por un par de policías procesales. Vestía una camisa azul marino de manga larga tipo pescadora, un pantalón amplio color beige y tenis blancos.

Ingresó con un gesto serio, peinada con una cola de caballo y usando gafas para auxiliar su vista. A María Alejandra se le acusa del delito de fraude específico en perjuicio de media docena de afectados, al igual que Isaac Andrey, quien fue detenido y puesto ante un juez el sábado pasado.

Para justificar el aplazamiento de la audiencia inicial, la Defensoría recalcó que la orden de aprehensión contra María Alejandra fue girada desde el 15 de mayo y que la Fiscalía General del Estado no notificó a los defensores con anticipación para que pudieran estudiar el caso.

Otra petición de la defensa fue que la audiencia se realizara sin la presencia de medios de comunicación, pues la imputada manifestó no estar de acuerdo con que su imagen fuera reproducida o difundida en los medios.

La jueza accedió a ambas solicitudes, incluida la exclusión de la prensa, al considerar que debía prevalecer el derecho de la imputada a que su imagen no fuera expuesta públicamente. Uno de los cambios que trajo el nuevo sistema de justicia penal en México es que las audiencias se desarrollan de manera pública, en apego al principio de máxima publicidad, un mandato legal y constitucional que establece que toda la información en posesión de las autoridades debe ser pública, completa y accesible, y solo puede clasificarse como reservada o confidencial de manera excepcional y justificada.

El caso de fraude que involucra a María Alejandra, según testimonios de los afectados, podría sumar más de 700 víctimas.

Otro aspecto es que las audiencias públicas se graban en audio y video, y ninguna persona, incluidos los medios de comunicación, puede captar o difundir imágenes o videos de su desarrollo. Ese fue uno de los argumentos que expuso la jueza para justificar la restricción a la prensa.