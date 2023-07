CULIACÁN._ Durante un año y cuatro meses, María Jesús asistía tres veces por semana a hemodiálisis por un problema renal; ahora, gracias a una de sus amistades, tendrá una segunda oportunidad de vida tras recibir un riñón.

María Jesús, de 37 años de edad, fue intervenida en el Hospital General Regional No. 1 del IMSS, en donde llevó el protocolo previo al trasplante, el cual está integrado por un grupo multidisciplinario de personal médico especialista y de enfermería, así como otras especialidades.

“Ha sido un proceso difícil (vivir con insuficiencia renal), pero ahorita que me encuentro en esta situación, trasplantada, pues la perspectiva de todo ha cambiado muchísimo”, expresó la paciente.

“Ahorita me siento dichosa, me siento excelente, porque las atenciones que han tenido en el hospital han sido de primera. Estoy muy agradecida con el Seguro Social; me da mucho gusto que hayan tomado esta iniciativa, de realizar este tipo de trasplantes”.