María Lucía Bedoya busca representar al Distrito 5 federal por Morena

María Lucía Bedoya Sánchez, aspirante a la Coordinación de la Defensa de la Transformación y la Soberanía de la 4T en el Distrito 5 federal, manifestó su interés en obtener la candidatura de Morena a la Diputación federal, al considerar que su trayectoria en educación y salud puede contribuir a atender problemáticas sociales de Sinaloa.

La doctora especializada en trastornos del neurodesarrollo señaló que busca representar a la ciudadanía de Culiacán y defender causas relacionadas con la violencia, los feminicidios, el acceso al agua, el deporte y la atención a personas con autismo.

Bedoya Sánchez consideró positivo que Morena revise los perfiles y sus trayectorias profesionales para definir las candidaturas, pues manifestó su preocupación por la continuidad de los mismos personajes en las diputaciones.

“La cultura del reciclaje de la candidatura, de las diputaciones, a mí me preocupa”, expresó.

La aspirante explicó que su interés por participar también está relacionado con las necesidades de las personas con trastornos del neurodesarrollo y las dificultades que enfrentan docentes de escuelas públicas y privadas para atender a estudiantes con estas condiciones.

Indicó que creó una clínica especializada en Sinaloa para la atención de trastornos del neurodesarrollo y una fundación denominada Autismo CEO, con el propósito de ampliar las posibilidades de atención para personas con menos recursos.

Agregó que se requieren más capacitaciones, materiales, recursos económicos y profesionales especializados para que las escuelas puedan brindar una atención adecuada.

Sobre su trayectoria política, señaló que se incorporó a Morena en 2021, cuando fue invitada por el partido y participó en el proceso interno para definir el perfil que competiría por el Distrito 5 federal.

Afirmó que resultó ganadora de una encuesta, pero no obtuvo la candidatura debido a la continuidad de quienes ya ocupaban esos espacios.

Desde entonces ha permanecido en el partido y ha participado en actividades de formación política.

Respecto al proceso actual, manifestó que confía en el mecanismo de selección mediante encuestas y aseguró que, al registrarse, otorgó su voto de confianza al partido.

Sostuvo que busca demostrar a la ciudadanía que cuenta con experiencia y trayectoria para representar sus causas.

Sin embargo, cuestionó que hayan surgido registros de aspirantes que, según dijo, no se hicieron públicos dentro de las fechas que se les habían establecido.

“Nosotros nos sometieron a unas fechas y yo fui disciplinada y lo hice, pero últimamente han surgido unos nuevos registros que yo también lo cuestiono”, señaló.

Bedoya Sánchez consideró que corresponde a las instancias internas de Morena revisar la situación y determinar si esos registros cumplen con los requisitos del proceso.

Aunque reconoció que el partido les informó que la revisión de los perfiles tardaría alrededor de cuatro semanas, afirmó que permanece a la espera de una resolución favorable y confió en ser considerada la mejor propuesta para el distrito.

“Creo que si estoy aquí es porque sé que tengo con qué y que las causas son muy nobles”, concluyó.