$!María Sugey López Soto se integra al Cabildo de Culiacán como regidora suplente

María Sugey López Soto rindió protesta este sábado como regidora suplente en el Ayuntamiento de Culiacán, en sustitución del morenista Juan Guadalupe Pimentel Valdez, quien solicitó licencia a su cargo para asumir la dirección del DIF municipal.
La protesta fue tomada por la Presidenta Municipal provisional de Culiacán, Ana Miriam Ramos Villarreal, durante la sesión ordinaria de Cabildo.
La nueva integrante del Cabildo tiene una trayectoria principalmente como psicóloga en instituciones relacionadas con justicia, familia, derechos humanos y prevención.
De acuerdo con su declaración patrimonial de modificación 2026, López Soto se desempeña desde abril de 2016 como psicóloga clínica en la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría General de Gobierno de Sinaloa, con un ingreso registrado superior a 20 mil 333 pesos mensuales.
Entre sus antecedentes laborales se encuentra la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa, donde trabajó como psicóloga en el Centro de Apoyo Terapéutico entre octubre de 2008 y marzo de 2018.
También laboró en el DIF Sinaloa, dentro de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, entre 2003 y 2005.
En el Ayuntamiento de Culiacán trabajó de septiembre de 2022 a octubre de 2024 en la Secretaría de Seguridad Pública y la Subsecretaría de Seguridad Pública, donde estuvo a cargo de funciones relacionadas con programas preventivos.
López Soto cuenta además con un Doctorado en Psicología, finalizado y certificado por la Universidad Nexum de México, y registró estudios de Doctorado en Psicoterapia en la misma institución, aunque estos aparecen como truncos.
Pimentel Valdez asumió la dirección del DIF municipal en sustitución del regidor morenista Cirilo Celis Acuña, quien permaneció casi dos años al frente de la institución.