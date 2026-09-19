$!María Sugey López Soto se integra al Cabildo de Culiacán como regidora suplente

María Sugey López Soto rindió protesta este sábado como regidora suplente en el Ayuntamiento de Culiacán, en sustitución del morenista Juan Guadalupe Pimentel Valdez, quien solicitó licencia a su cargo para asumir la dirección del DIF municipal.

La protesta fue tomada por la Presidenta Municipal provisional de Culiacán, Ana Miriam Ramos Villarreal, durante la sesión ordinaria de Cabildo.

La nueva integrante del Cabildo tiene una trayectoria principalmente como psicóloga en instituciones relacionadas con justicia, familia, derechos humanos y prevención.

De acuerdo con su declaración patrimonial de modificación 2026, López Soto se desempeña desde abril de 2016 como psicóloga clínica en la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría General de Gobierno de Sinaloa, con un ingreso registrado superior a 20 mil 333 pesos mensuales.