María tiene a su hermano internado en el Seguro Social y reclama por atención urgente para salvarlo

Desde septiembre, Melchor se encuentra internado en el Hospital Regional número 1 del IMSS en Culiacán, en donde le atienden por un tumor en el cerebro, sin embargo, no ha sido intervenido quirúrgicamente pese a tratarse de un caso urgente.

Su hermana, María Concepción, reclamó que el instituto de salud no ha brindado la atención oportuna, pese a que el padecimiento deteriora la salud de su hermano, dificultándole hablar.

“Mi hermano tiene un tumor en el cerebro, desde el 4 de septiembre empezó con esos síntomas, entonces ha acudido aquí, lo estabilizaron y se fue. Pero ha vuelto, dos veces, tres veces y aquí está, porque se hizo estudios por fuera, porque aquí no pudieron realizar todos los estudios, se los daban para el mes de febrero, la cita también.

“El tumor, en la parte que lo tiene, le impide a él el habla, es diabético, ha convulsionado, estaba un poco tranquilo cuando recién entró a urgencia, hace como ocho días, tiene otros tantos aquí arriba en piso, cuarto piso”, explicó.

En el hospital, dijo, no han brindado la atención urgente que requiere su hermano, por presuntas limitaciones en el área de quirófano.

“El medicamento que le administraron le aumentó la presión, se le subió el azúcar, no puede hablar, no puede gesticular, hablar bien, de hecho perdió el habla ya. Aquí nos dan largas, que porque no hay instrumentos en el quirófano, que hay otras cosas que tienen que hacer.

“Lo que estoy esperando es una respuesta, que mi hermano debe estar en el quirófano a la de ya, porque su cuerpo se está deteriorando”, requirió María Concepción.