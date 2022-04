María y su hermana acampan afuera del Pediátrico; con el nuevo edificio habría otro albergue, pero sigue inconcluso

CULIACÁN._ Bajo un árbol en una banqueta sobre la calle Constitución, María pasa el domingo junto a otras mujeres rodeadas de casas de campaña enfrente del Hospital Pediátrico de Sinaloa. Desde hace dos meses y medio ella y su hermana acampan afuera del nosocomio debido a que Luz, su sobrina, está internada desde hace 10 meses.

“Porque la niña de nosotros entró al área Covid y no podíamos estar adentro ahí duró una semana allá, y de ahí 15 días en terapia y la bajaron pero como vivimos fuera, una la cuida en el día y una la cuida en la noche”, explica María.

Ella y su hermana son originarias de una sindicatura de Culiacán, por lo que tuvieron la opción de que una de ellas se quedara en el albergue que tiene el Pediátrico, sin embargo, no fue conveniente para la familia por lo que ambas continúan acampando afuera de las instalaciones.

“A la mamá le habían dicho que se podía quedar en el albergue aquel pero pues no quisimos porque cómo se iba a quedar, nada más se podía quedar una sola persona, y como era cuando la niña estaba delicada pues yo le dije a mi mamá que no, que yo me iba a quedar con ella”, narra.