Marinos lesionados en ataque en Mazatlán no presentaban heridas de gravedad: Salud Sinaloa

Los tres elementos de la Secretaría de Marina que resultaron lesionados durante el ataque armado registrado el pasado viernes en las inmediaciones de la presa Picachos, en Mazatlán, no presentaban heridas de gravedad al momento de ser trasladados al Hospital Naval, informó el secretario de Salud de Sinaloa, Cuitláhuac González Galindo.

El funcionario estatal explicó que los militares ingresaron inicialmente a una unidad médica; sin embargo, la propia Secretaría de Marina los trasladó posteriormente para continuar con su atención especializada.

“Tenemos informe de que llegaron elementos, pero rápidamente fueron movilizados por Marina y se los llevaron al Hospital Naval. En cuanto a eso no nos reportaron gravedad de los que llegaron al hospital, se trasladaron.”

Las declaraciones se dan luego de que la Secretaría de Marina informara que un elemento naval murió y otros tres resultaron heridos tras una agresión de civiles armados mientras realizaban labores preventivas en las inmediaciones de la comunidad de San Marcos, en el municipio de Mazatlán.

De acuerdo con la institución, los cuatro marinos fueron trasladados a recibir atención médica; sin embargo, uno de ellos falleció a consecuencia de las lesiones sufridas, mientras que los otros tres permanecen estables y bajo atención especializada.