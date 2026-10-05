Mario Zamora busca encabezar frente opositor rumbo a 2027; lo respalda Aarón Irízar

El Diputado federal del PRI, Mario Zamora Gastélum, confirmó su intención de participar en la definición de la candidatura del frente opositor rumbo a la Gubernatura de Sinaloa en 2027, al tiempo que apareció acompañado y respaldado públicamente por el priista Aarón Irízar López.

Durante un encuentro con medios de comunicación, Zamora Gastélum sostuvo que está preparado para encabezar un proyecto opositor, aunque planteó que la candidatura debe construirse con la participación de partidos políticos y sociedad civil.

“Nosotros estamos listos, hay proyecto, hay plan, hay calidad moral, estamos listos para cambiar el rumbo de Sinaloa”, afirmó.

El legislador federal planteó la construcción de un frente amplio que reúna a los partidos de oposición y a organizaciones de la sociedad civil, y sostuvo que la definición de la candidatura debe considerar a los perfiles con posibilidades de competir.

“Tenemos que construir un gran frente, un gran frente con las y con los mejores”, expresó.

Zamora Gastélum dijo tener confianza en que este acuerdo pueda concretarse y sostuvo que la sociedad sinaloense está demandando que los partidos opositores lleguen a un acuerdo.

“A lo mejor no van todos. Y el que no vaya, hay que decidirlo”, señaló.



Aarón Irízar, respaldo dentro del PRI

En el encuentro, Mario Zamora mencionó entre sus acompañantes al ex Senador y ex Alcalde de Culiacán Aarón Irízar López, una figura con amplia trayectoria dentro del PRI sinaloense.

Irízar López nació en Guamúchil en 1950 y ha ocupado diversos cargos públicos: fue Alcalde de Culiacán, Diputado local, Diputado federal en dos ocasiones y Senador de la República.

El Sistema de Información Legislativa registra además su trayectoria dentro del PRI y su paso por cargos en la administración pública federal y estatal.

La presencia de Irízar ocurre mientras el PRI perfila a sus posibles aspirantes para 2027.

En una medición de junio de 2026 de CRIPESO, Mario Zamora aparece entre los perfiles priistas medidos, seguido por Paloma Sánchez y Aarón Irízar; la encuesta no constituye una definición partidista de candidatura.

Zamora ya había expresado públicamente su disposición a encabezar un eventual frente opositor.

Declaró que estaría dispuesto a participar en un mecanismo abierto para definir la candidatura y respaldar a quien resulte elegido mediante el procedimiento que acuerden las fuerzas opositoras.