Mario Zamora lleva a hijo de Cuén Ojeda a la Cámara de Diputados

El Diputado federal priista Mario Zamora Gastélum llevó a Héctor Melesio Cuén Díaz a la curul 177 de la Cámara de Diputados, el escaño que estaba destinado a ocupar su padre, Héctor Melesio Cuén Ojeda, quien fue asesinado el pasado 25 de julio de 2024 en la finca Huertos de Pedregal donde fue raptado Ismael “El Mayo” Zambada.

Zamora Gastélum compartió en sus redes sociales una fotografía junto a Cuén Díaz desde la curul y presentó el encuentro como un llamado a construir acuerdos políticos para Sinaloa.

“Hoy invité a Héctor Melesio Cuén Díaz a la curul 177 de la Cámara de Diputados, lugar que estaba destinado a ocupar su padre, Héctor Melesio Cuén Ojeda”, publicó en sus redes sociales.

El priista sostuvo que Sinaloa atraviesa “momentos de definición” que requieren diálogo y acuerdos entre las distintas fuerzas políticas, por encima de las siglas partidistas.

“Sinaloa atraviesa momentos de definición que exigen diálogo sin reservas, visión compartida y la capacidad de articular consensos más allá de cualquier sigla partidista”, señaló.