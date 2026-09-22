Mario Zamora lleva a hijo de Cuén Ojeda a la Cámara de Diputados

El Diputado federal priista Mario Zamora Gastélum llevó a Héctor Melesio Cuén Díaz a la curul 177 de la Cámara de Diputados, el escaño que estaba destinado a ocupar su padre, Héctor Melesio Cuén Ojeda, quien fue asesinado el pasado 25 de julio de 2024 en la finca Huertos de Pedregal donde fue raptado Ismael “El Mayo” Zambada.
Zamora Gastélum compartió en sus redes sociales una fotografía junto a Cuén Díaz desde la curul y presentó el encuentro como un llamado a construir acuerdos políticos para Sinaloa.
“Hoy invité a Héctor Melesio Cuén Díaz a la curul 177 de la Cámara de Diputados, lugar que estaba destinado a ocupar su padre, Héctor Melesio Cuén Ojeda”, publicó en sus redes sociales.
El priista sostuvo que Sinaloa atraviesa “momentos de definición” que requieren diálogo y acuerdos entre las distintas fuerzas políticas, por encima de las siglas partidistas.
“Sinaloa atraviesa momentos de definición que exigen diálogo sin reservas, visión compartida y la capacidad de articular consensos más allá de cualquier sigla partidista”, señaló.
El mensaje de Zamora ocurre, sin embargo, sobre una curul marcada por uno de los episodios más polémicos de la crisis de seguridad y política que vive Sinaloa.
Cuén Ojeda, entonces dirigente del Partido Sinaloense y exrector de la UAS, fue electo diputado federal en 2024, pero fue asesinado el 25 de julio de ese año, un día después de haber sido privado de su libertad Ismael “El Mayo” Zambada, de acuerdo con la versión que el propio capo hizo pública posteriormente mediante una misiva.
La Fiscalía General de la República informó que encontró indicios hemáticos de Cuén Ojeda en la finca Huertos del Pedregal, en Culiacán, sitio que también fue identificado por la autoridad federal como el lugar donde ocurrió el secuestro de Zambada García.
La investigación federal descartó además la primera versión de que Cuén Ojeda había sido asesinado durante un intento de robo en una gasolinera.
A más de dos años de aquellos hechos, el caso continúa bajo investigación y ha derivado en procesos judiciales contra personas relacionadas con los acontecimientos.
En ese contexto, Zamora Gastélum utilizó la visita de Cuén Díaz a la curul de su padre para insistir en la necesidad de que los actores políticos de Sinaloa encuentren coincidencias y trabajen de manera conjunta.
“Los sinaloenses exigen y merecen altura de miras, coincidencias y la voluntad política de construir en conjunto”, escribió.