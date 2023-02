El Senador Mario Zamora Gastelúm hizo un llamado a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes para que se revierta e aumento en la tarifa de las casetas en la Maxipista Mazatlán-Culiacán.

Zamora Gastelúm afirmó que no existe justificación alguna para el aumento, pues varias de las autopistas y carretera se encuentran en condiciones intransitables, por lo que el costo no es proporcional al servicio que reciben los usuarios.

Este posicionamiento fue realizado por el Senador después de darse a conocer el aumento del 40 por ciento de la tarifa en la Maxipista Mazatlán-Culiacán.

Exigió que, si se incrementan las cuotas, se vean reflejadas en la mejora de las condiciones de las vías de comunicación y no se exponga a la población a que sufran un accidente automovilístico; por lo que es necesario cambiar la calidad de las carreteras con tecnologías que permitan que su desgaste sea a otra velocidad y no como lo que sucede actualmente, porque los parches no duran.

Ante ello, el legislador sinaloense recordó que el pasado 5 de octubre presentó un Punto de Acuerdo ante el Pleno de Senado, en el cual hizo patente la problemática de las malas condiciones de las carreteras de Sinaloa, sin que a la fecha exista cambio alguno; y los usuarios han seguido pagando sus cuotas.

Por todo ello, el Zamora Gastélum anunció que presentó un nuevo Punto de Acuerdo para solicitar al titular de la SICT remita un informe detallado sobre el motivo del incremento tarifario que tendrán las casetas en el País, como la autopista Mazatlán-Culiacán, así como del destino de los recursos de estos incrementos y su puntual seguimiento.

Asimismo, cuestionó la falta de tacto de las autoridades federales para realizar este incremento sin avisar y salir horas después con un comunicado escueto donde se menciona el incremento de 7.82 por ciento bajo el argumento del impacto inflacionario, el cual no es compatible con el 40 por ciento que pagan los usuarios en Sinaloa.

Finalmente, hizo el exhorto a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes a que mantenga vigentes las tarifas que se aplicaban hasta el 6 de febrero de 2023, y en su caso, el incremento de estas sea proporcional a la calidad del bien y servicio que se proporciona.