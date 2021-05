Mario Zamora pide votar por el equipo completo de la alianza Va por Sinaloa

Mario Zamora Gastélum, candidato a la Gubernatura de la alianza Va por Sinaloa, pidió votar por todos los candidatos que integran la coalición, esto para que se vean los cambios que impulsa su agenda.

El abanderado del Partido Revolucionario Institucional, Partido Acción Nacional y Partido de la Revolución Democrática a Gobernar Sinaloa, mencionó que la fórmula que integran todos los candidatos es la mejor opción para la entidad.

“Requerimos votar por toda la fórmula de Vamos por Sinaloa. Con un equipo completo, yo le digo a los que nos gusta el beisbol no puedes mandar a competir a un equipo, lo pones en riesgo si vas y compites sin tu cátcher y sin tu short stop, requerimos ir todos juntos, para hacer un gobierno requieres de llevar el equipo completo para dar resultados lo más rápido posible y hacerlo bien”, expresó.

“Hacer gobierno no es sencillo, no se requiere solo de buena voluntad, se requiere de talento, de capacidad, de valores, de convicciones, de energía, de fuerza, de visión y eso es lo que tenemos en la fórmula de Vamos por Sinaloa”, añadió.

El priista afirmó que todas las encuestas lo sitúan por encima de Rubén Rocha Moya, candidato de Morena y el Partido Sinaloense a la Gubernatura, quien es su principal contendiente para las elecciones que se avecinan el próximo 6 de junio.

“En todas las encuestas ya rebasamos, ya nos pusieron arriba y ya se trata de despegarnos, ya nada nos va a parar. Vamos a ganar y a ganar muy bien”, expresó.

Zamora Gastélum también se refirió al tema de la sequía que está azotando a la entidad, mencionó que él varias veces defendió el Fonden, mismo que el Gobierno federal liderado por Morena decidió eliminar.

“Yo subí a tribuna a defenderlo porque sabíamos que los fenómenos climatológicos no terminan porque un gobierno quiera que eso pase o por la buena voluntad. Hoy al no tener Fonden no hay recursos para poder atender la sequía, el Fonden es lo que atendía: huracanes, ciclones, pero también la sequía. Tuviera una bolsa enorme de dinero para poder llevar pipas, para poder perforar pozos, para hacer represos”, subrayó.