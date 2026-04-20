Mario Zamora propone integrar a Sinaloa en agenda internacional de investigación sobre opioides médicos

El Diputado federal por el PRI, Mario Zamora Gastélum, afirmó que México no debe quedarse rezagado ante el nuevo impulso internacional en investigación científica y regulación médica relacionada con salud mental, adicciones y manejo del dolor, tras recientes anuncios del Presidente Donald Trump sobre acelerar nuevas rutas regulatorias en esas áreas.

Zamora Gastélum señaló que cuando Estados Unidos redefine su agenda científica, México debe actuar con visión estratégica y aprovechar la cercanía con su principal socio comercial.

Destacó que desde hace meses mantiene una agenda enfocada en opioides médicos, atención al dolor y alternativas terapéuticas, al considerar que representan una oportunidad tanto en salud pública como en desarrollo económico.

Recordó que en febrero sostuvo reuniones de trabajo en Washington con Sara Carter, y recientemente también tuvo acercamientos con la Embajada de Turquía, país con experiencia en regulación farmacéutica de opioides.

Asimismo, confirmó que el próximo 22 de abril sostendrá reuniones con la Embajada de la India en México, nación reconocida por su liderazgo mundial en producción farmacéutica y control de medicamentos estratégicos.

Además, indicó que mantiene comunicación para construir una agenda con la representación consular de Boston, considerada uno de los principales centros globales de biotecnología e investigación clínica.

Zamora Gastélum afirmó que esta estrategia puede representar una oportunidad real para Sinaloa, al considerar que la entidad cuenta con ubicación estratégica, talento y capacidad productiva para transformar su historia en desarrollo legal y bienestar.

Subrayó que investigar no significa liberalizar sustancias, sino construir soluciones responsables para atender dolor crónico, cuidados paliativos, adicciones, depresión resistente, estrés postraumático y nuevos tratamientos médicos supervisados.

Reiteró que continuará impulsando una agenda moderna que vincule salud pública, innovación científica y oportunidades productivas para México.